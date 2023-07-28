الصيني تشين يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر سباحة صدر للرجال

سجل الصيني تشين هاي يانغ رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 200 متر سباحة صدر للرجال، وحصد الميدالية الذهبية بزمن قدره دقيقتان و05.48 ثانية في بطولة العالم للسباحة، اليوم الجمعة.

وحطم تشين الرقم القياسي السابق والبالغ دقيقتان و05.95 ثانية، والذي سجله الأسترالي زاك ستابليتي-كوك في بطولة أستراليا 2022 في أديليد.

وأنهى السباح الصيني السباق متقدما بفارق 0.92 ثانية عن ستابليتي-كوك، فيما جاء الأمريكي مات فالون في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.