دامسغارد: لا أحد يحب مواجهة الدنمارك في كأس العالم

ربما لا يكون منتخب الدنمارك من الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم، لكن صانع لعب المنتخب الشاب ميكل دامسغارد يعتقد أن معظم بقية الفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر لا تحب مواجهة فريقه.

وكانت الدنمارك من أوائل الفرق التي تأهلت للنهائيات بعد فوزها وبجدارة بصدارة مجموعتها في التصفيات، وهي تدخل النهائيات في قطر بعد أداء متميز في البطولة الأوروبية قبل 18 شهرا بعد وصولها لقبل النهائي.