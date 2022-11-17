دامسغارد: لا أحد يحب مواجهة الدنمارك في كأس العالم
ربما لا يكون منتخب الدنمارك من الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم، لكن صانع لعب المنتخب الشاب ميكل دامسغارد يعتقد أن معظم بقية الفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر لا تحب مواجهة فريقه.
وكانت الدنمارك من أوائل الفرق التي تأهلت للنهائيات بعد فوزها وبجدارة بصدارة مجموعتها في التصفيات، وهي تدخل النهائيات في قطر بعد أداء متميز في البطولة الأوروبية قبل 18 شهرا بعد وصولها لقبل النهائي.
وقال دامسغارد اليوم الخميس: "أعتقد أن كثيرا من الناس يضعوننا في مرتبة عالية بالنظر للأداء الذي قدمناه في بطولة أوروبا وفي تصفيات كأس العالم".
وظهر دامسغارد (22 عاما) في الصورة خلال بطولة أوروبا الأخيرة عندما شارك بديلا لزميله كريستيان إريكسن الذي تعرض لوعكة صحية وحاليا أصبح أحد أعمدة الفريق في خط الهجوم.
وأضاف دامسغارد "لا أعتقد أن أحدا يقلل من شأننا. لا أعتقد أننا بين فرق القمة، لكننا فريق قوي جدا ويمكننا منافسة أي طرف".
وتابع "بالطبع نحن غير مرشحين للفوز. لكني أعتقد أن الكل لا يريد مواجهتنا. أعتقد أن جميع الفرق الكبرى لا تريد اللعب أمامنا".
وستبدأ الدنمارك مسيرتها في النهائيات بمواجهة تونس ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء المقبل، لكنها ستواجه مباريات أصعب بعد ذلك أمام فرنسا وأستراليا.
وقال دامسغارد: "نحن أفضل من منتخب تونس لكننا لا نستهين به. وسيتعين علينا بذل الجهد المناسب، ولا نتوقع مهمة سهلة".
وأتم "نأمل في حسم المباراة مبكرا وألا نمنحهم شيئا".
وعن تحوله من اللعب مع فريقه برينتفورد الإنجليزي قبل أسبوع واحد فقط إلى التركيز على كأس العالم مع منتخب بلاده دون أي إعداد تقريبا، قال دامسغارد: "إنها المرة الأولى بالنسبة لي ولذا أحاول الاستيعاب. ليس من السهل هذا التحول لكن لا بد من حدوث ذلك. ليس أمامنا خيار".