سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا "يعاتب" قدمه بعد إصابته أمام ألافيس (فيديو)

بدا سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا غاضبا بعدما اضطر للخروج بسبب الإصابة في مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

وظهر هيريرا، البالغ من العمر 30 عاما، وهو "يعاتب" قدمه، التي تعرضت للإصابة، وغادر المباراة بسببها في الدقيقة 80، وشارك مكانه إيتور فرنانديز.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن هيريرا لعب 6 مباريات الموسم الحالي، بواقع 530 دقيقة تلقى فيها 6 أهداف وحافظ على نظافة الشباك 3 مرات.