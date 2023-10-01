سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا "يعاتب" قدمه بعد إصابته أمام ألافيس (فيديو)
بدا سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا غاضبا بعدما اضطر للخروج بسبب الإصابة في مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني اليوم الأحد.
وظهر هيريرا، البالغ من العمر 30 عاما، وهو "يعاتب" قدمه، التي تعرضت للإصابة، وغادر المباراة بسببها في الدقيقة 80، وشارك مكانه إيتور فرنانديز.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن هيريرا لعب 6 مباريات الموسم الحالي، بواقع 530 دقيقة تلقى فيها 6 أهداف وحافظ على نظافة الشباك 3 مرات.
الفوز 2/0
وفاز أوساسونا 2/0 على ديبورتيفو ألافيس على ملعب مينديزوروزا، بعد أربع جولات دون فوز.
وتقدم خوسي أرناييزل لأوساسونا بهدف رائع في الدقيقة 36 من تسديدة بعيدة المدى.
وبعد الاستراحة بـ4 دقائق لعب ديبورتيفو ألافيس بـ10 لاعبين بعد طرد أنطونيو بلانكو أنتي بوديمير.
وتصدى سيرجيو هيريرا لثلاث فرص واضحة قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر المباراة.
وسجل آنتي بوديمير الهدف الثاني لأوساسونا في الدقيقة 90.
وجاء فوز أوساسونا بعد الخسارة من برشلونة وخيتافي وأتلتيكو مدريد والتعادل مع إشبيلية.
ورفع الفوز رصيد أوساسونا إلى 10 نقاط من 8 مباريات في المركز التاسع.
ومن المقرر أن يلعب أوساسونا مع ريال مدريد يوم السبت 7 أكتوبر في الجولة التاسعة من الليغا.