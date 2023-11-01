محمد صلاح ينافس رياض محرز وبونو على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن القوائم الخاصة بمرشحيه من المدربين واللاعبين والمنتخبات والأندية الذين يتنافسون على جوائز الأفضل لعام 2023.

وأعلن "كاف" عن أسماء المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.

وشهدت القائمة تواجد اسم النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وينافسه السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، وياسين بونو، حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب، والجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي.

وينافس المغرب على الجائزة بـ7 لاعبين، وهم أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري وحكيم زياش ويحيى جبران.

بينما يتواجد الثنائي الجزائري رياض محرز ورامي بن سبعيني والتونسي محمد علي بن رمضان ضمن المرشحين.

وينافس أيضًا السنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني فينسينت أبو بكر.

يذكر أن صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018، بينما حل ثانيًا في 2019 و2022 خلف السنغالي ساديو ماني.