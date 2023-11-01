محمد صلاح ينافس رياض محرز وبونو على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن القوائم الخاصة بمرشحيه من المدربين واللاعبين والمنتخبات والأندية الذين يتنافسون على جوائز الأفضل لعام 2023.
وأعلن "كاف" عن أسماء المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.
وشهدت القائمة تواجد اسم النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وينافسه السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، وياسين بونو، حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب، والجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي.
وينافس المغرب على الجائزة بـ7 لاعبين، وهم أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري وحكيم زياش ويحيى جبران.
بينما يتواجد الثنائي الجزائري رياض محرز ورامي بن سبعيني والتونسي محمد علي بن رمضان ضمن المرشحين.
وينافس أيضًا السنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني فينسينت أبو بكر.
يذكر أن صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018، بينما حل ثانيًا في 2019 و2022 خلف السنغالي ساديو ماني.
أفضل لاعب داخل القارة
كما أعلن "كاف" عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة.
وشهدت القائمة وجود 6 لاعبين من الأهلي المصري، وهم محمد الشناوي وكهربا ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وعلي معلول وبيرسي تاو.
وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر فاز بهذه الجائزة في عام 2022 .
وجاءت القائمة كالآتي:
حسين الشحات – الأهلي
محمود عبد المنعم "كهربا" – الأهلي
محمد عبد المنعم – الأهلي
محمد الشناوي – الأهلي
علي معلول – الأهلي
بيرسي تاو - الأهلي
مصطفى فتحي – بيراميدز
فيستون ماييلي – بيراميدز – يانغ أفريكانز
أيمن محيوس – اتحاد الجزائر
أسامة بن بوت – اتحاد الجزائر
زين الدين بلعيد – اتحاد الجزائر
ماكابي ليليبو – الهلال السوداني
دجيجي ديارا – يانغ أفريكانز
يحيى عطية الله – الوداد المغربي
يحيى جبران – الوداد المغربي
يوسف المطيع – الوداد المغربي
بيتر شالوليلي – صن داونز الجنوب أفريقي
رانجا شيفافيرو – مارومو غلانتس الجنوب أفريقي
رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب أفريقي
محمد علي بن رمضان – الترجي التونسي – فرينكفاروزي المجري.
أفضل مدرب في أفريقيا
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضم 10 مرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا خلال عام 2023.
وجاء اسم وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، ضمن قائمة الترشيحات، بعدما قاد أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022.
وتضم القائمة أيضًا الجزائري عبد الحق بنشيخة المدير الفني السابق لاتحاد العاصمة الجزائري، الفائز بالكونفيدرالية والسوبر الأفريقي، والقمري أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا.
ويتواجد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، في قائمة المرشحين، بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.
وتشمل القائمة أيضًا 6 مدربين آخرين، هم جوان أوبيانغ مدرب غينيا الاستوائية وتوم سايفينت مدرب جامبيا وباسيرو كانيدي مدرب غينيا بيساو وشيكوينهو كوندي مدرب موزمبيق وبابي تياو مدرب منتخب السنغال للمحليين، بجانب أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال الأول.
جائزة أفضل حارس أفريقي
كما أعلن "كاف"، عن 10 مرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة السمراء.
وتصدر القائمة ياسين بونو حارس منتخب المغرب والهلال السعودي حاليًّا وإشبيلية سابقا، بعدما توهج وأسهم في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع بمونديال قطر، فضلًا عن الدوري الأوروبي برفقة إشبيلية.
ويتنافس بونو مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الحالي وإنتر السابق، والسنغالي إدواردو ميندي حارس الأهلي السعودي الحالي وتشيلسي السابق.
وتضم القائمة أيضًا محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر، وأسامة بنبوت حارس منتخب الجزائر واتحاد العاصمة.
وتواجد أيضًا حارس الوداد، المغربي يوسف المطيع، ورونوين ويليامز حارس منتخب جنوب أفريقيا وصن داونز، بجانب دجيجيه ديارا حارس مالي ويانغ أفريكانز.
ويظهر أيضًا اسم السنغالي بيب مامادو سي، الذي قاد منتخب المحليين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية، وينشط حاليًّا في سيرينغ البلجيكي، بجانب لاندينغ بادجي حارس مرمى منتخب الشباب السنغالي وأم صلال القطري.
أفضل أفريقي صاعد
كما أعلن كاف عن قائمة تضم 10 مرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب صاعد.
وبرز الثنائي المغربي عبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس الإسباني وبلال الخنوس نجم جينك البلجيكي ضمن المرشحين.
وتضم قائمة المرشحين أيضًا لهذه الجائزة الرباعي السنغالي لامين كمارا وبابا ديالو وبابي ديوب وآمارا ضيوف، والنيجيري جيفت أوربان، والغاني إرنست نيوماه، والثنائي البوركيني دانغو أوتارا وسليماني آليو.
أفضل ناد ومنتخب في أفريقيا
كما تم الكشف عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل ناد ومنتخب وطني في قارة أفريقيا عام 2023.
ويتواجد الأهلي المصري على رأس قائمة الفرق المرشحة للفوز بالجائزة ويتنافس معه صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، والرجاء البيضاوي المغربي، والترجي التونسي، واتحاد العاصمة الجزائري، وشباب بلوزداد الجزائري، ويانغ أفريكانز التنزاني، وآسيك ميموزا الإيفواري، ومارومو غالنتس الجنوب أفريقي.
أما على صعيد المنتخبات، فقد غاب منتخب مصر عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل منتخب.
وضمت قائمة المرشحين كلًا من منتخبات السنغال والمغرب وتنزانيا وناميبيا وغينيا الاستوائية وموزمبيق وغينيا بيساو والرأس الأخضر وموريتانيا وجامبيا.
ويتم تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا، باحتفالية ضخمة في مدينة مراكش المغربية، يوم الـ11 من ديسمبر المقبل.