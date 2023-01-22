ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتقدم للصدارة "مؤقتًا" بالفوز على أبها

قفز الهلال إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مؤقتًا بالفوز 2-1 على ضيفه أبها اليوم الأحد.

ومنح المدافع الكوري هيون-سو التقدم للهلال من مدى قريب بعدما تابع الكرة المرتدة من العارضة بعد ضربة رأس من سعود عبد الحميد، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.

وبعد ذلك استغل آدم مساحة خالية في دفاع الهلال وانطلق نحو المرمى ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى محمد العويس.