ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتقدم للصدارة "مؤقتًا" بالفوز على أبها
قفز الهلال إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مؤقتًا بالفوز 2-1 على ضيفه أبها اليوم الأحد.
ومنح المدافع الكوري هيون-سو التقدم للهلال من مدى قريب بعدما تابع الكرة المرتدة من العارضة بعد ضربة رأس من سعود عبد الحميد، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.
وبعد ذلك استغل آدم مساحة خالية في دفاع الهلال وانطلق نحو المرمى ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى محمد العويس.
وحصل ميشيل على ركلة جزاء بعد تدخل من سعيد آل حمسل لاعب أبها في بداية الشوط الثاني.
وسدد الدوسري ركلة ضعيفة كاد الحارس ديفيز إباسي أن ينقذها لكنها استقرت في الشباك.
واعتقد موسى ماريغا أنه حسم فوز الهلال في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود خطأ لصالح أبها في بداية الهجمة.
ومع احتساب الحكم 8 دقائق كوقت بدل ضائع استمر اللعب لمدة 12 دقيقة، لكن الهلال صمد لينتزع الفوز التاسع في 15 مباراة هذا الموسم.
وبهذه النتيجة يتصدر الهلال المسابقة برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، لكنه قد يفقد الصدارة لو انتصر النصر بقيادة كريستيانو رونالدو على ضيفه الاتفاق في وقت لاحق من اليوم.
وبقي أبها في المركز السابع وله 18 نقطة.
وفما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: