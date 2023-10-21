ديلغادو يشتبك مع مدربه جيسوس في مباراة الهلال والخليج (فيديو)

وفي الدقيقة 90 قام البرتغالي جيسوس مدرب الفريق بتبديل ميشيل والدفع بالمهاجم عبدالله الحمدان بدلاً منه.

وأثار هذا القرار غضب اللاعب البرازيلي، وتوجه إلى دكة البدلاء، ثم قام برمي زجاجة المياه على الأرض، وانفعل بشدة، ما دفع جيسوس للاشتباك معه لفظيًا.

وتوجه ميشيل غاضباً نحو دكة بدلاء الهلال، ليذهب إليه المدرب جيسوس، وتحدث مشادة بينهما.