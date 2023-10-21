ديلغادو يشتبك مع مدربه جيسوس في مباراة الهلال والخليج (فيديو)
عبّر البرازيلي ميشائيل ديلغادو، لاعب الهلال، عن غضبه الشديد، بعد تبديله، خلال مباراة فريقه ضد الخليج في دوري روشن، والتي حسمها الهلال لصالحه بهدف نظيف.
توجه ميشيل غاضباً نحو دكة بدلاء الهلال، ليذهب إليه المدرب جيسوس وتحدث مشادة بينهما
وفي الدقيقة 90 قام البرتغالي جيسوس مدرب الفريق بتبديل ميشيل والدفع بالمهاجم عبدالله الحمدان بدلاً منه.
وأثار هذا القرار غضب اللاعب البرازيلي، وتوجه إلى دكة البدلاء، ثم قام برمي زجاجة المياه على الأرض، وانفعل بشدة، ما دفع جيسوس للاشتباك معه لفظيًا.
وتوجه ميشيل غاضباً نحو دكة بدلاء الهلال، ليذهب إليه المدرب جيسوس، وتحدث مشادة بينهما.
وتمكن الهلال من الفوز على الخليج بهدف دون مقابل، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وعزز الهلال صدارته لترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه التعاون، فيما تجمد رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.