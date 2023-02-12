ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم ليدز يونايتد ويرتقي للوصافة مؤقتا
في وقت لاحق يلعب مانشستر سيتي الذي يملك 45 نقطة من 21 مباراة مع أستون فيلا على ملعب الاتحاد.
ارتقى مانشستر يونايتد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه 2/0 على مضيفه ليدز يونايتد اليوم الأحد في الجولة الـ23 من المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل ماركوس راشفورد الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 80، من ضربة رأس بعد كرة من لوك شاو.
ووقع أليخاندرو غارناتشو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع.
ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 46 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني مؤقتا ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر آرسنال الذي لعب 21 مباراة.
في حين يملك ليدز يونايتد 19 نقطة من 22 مباراة في المركز السابع عشر.
وفي وقت لاحق يلعب مانشستر سيتي الذي يملك 45 نقطة من 21 مباراة مع أستون فيلا على ملعب الاتحاد.