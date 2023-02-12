ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم ليدز يونايتد ويرتقي للوصافة مؤقتا

ارتقى مانشستر يونايتد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه 2/0 على مضيفه ليدز يونايتد اليوم الأحد في الجولة الـ23 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل ماركوس راشفورد الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 80، من ضربة رأس بعد كرة من لوك شاو.