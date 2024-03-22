دعوى قضائية ضد بطل مونديال 2010 بسبب الضرائب

أكد تقرير إخباري إسباني أن سلطات الضرائب اليابانية تدرس مقاضاة النجم الإسباني السابق لنادي برشلونة أندريس إنييستا في حال لم يدفع الغرامة المسلطة عليه وقدرها 580 مليون ين ياباني أي ما يعادل 3.5 مليون يورو تقريبًا، وذلك بعد عدم إعلانه بشكل صحيح عن دخله خلال إقامته في اليابان بين 2018 و2023.

وانتقل أندريس إنييستا، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، وصاحب الهدف الحاسم في شباك هولندا في نهائي مونديال 2010، إلى نادي فيسيل كوبي، في أعقاب مسيرة كروية مذهلة قضى منها نحو 16 عامًا مع البارسا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام يابانية، الجمعة، لم يعلن النجم السابق عن دخله الحقيقي خلال السنوات الخمس التي قضاها في كوبي، مما يجعله تحت طائلة التغريم بمبالغ مالية متفاوتة لفائدة سلطات الضرائب، وفي حال التهرب من الدفع ستتم مقاضاته وفق المصدر ذاته.

وقالت المصادر ذاتها نقلاً عن الضرائب اليابانية أن إنييستا لم يمتثل لقانون التصريح بالدخل السنوي وخرق التزاماته الضريبية، مما أدى إلى مبلغ إجمالي غير معلن قدره 2100 مليون ين أي ما يعادل 12,7 مليون يورو.

ويعد إنييستا (38 عامًا) واحدًا من أشهر لاعبي الجيل الذهبي لبرشلونة ومنتخب لاروخا، إذ توج مع ناديه بنحو 32 لقبًا أبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، سنوات 2006 و2009 و2011 و2015، فضلاً عن مونديال الأندية 2009 و2011 و2015 و 9 ألقاب للدوري الأسباني.

أما مع منتخب إسبانيا فأحرز لقب كأس العالم 2010 مسجلاً هدف الفوز في المباراة النهائية بجانب التتويج بكأس أمم أوروبا في 2008 ثم 2012.

وبعد انتقاله، في 2018، لفيسيل كوبي الياباني، أحرز اللاعب لقب الدوري الياباني، في 2023، وكأس اليابان في 2019.