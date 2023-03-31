صحف رياضية: بنزيما جاهز للسباق النهائي وحملة ضد جافي

ركزت الصحيفة على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وكتبت: "كريم بنزيما جاهز للسباق النهائي".الصحيفة اهتمت بسيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة، وكتبت: "بوسكيتس لا يستعجل تجديد عقده"..ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات، وكتبت: "عملية البحث عن مهاجم" و"ليفاندوفسكي البحث عن استعادة تسجيل الأهداف" و"حملة ضد جافي" و"مجلس برشلونة يحدد خطة تمويل إيباي برشلونة"الصحيفة اهتمت بالإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو يبحث عن هاتريك في المنصة"..ركزت على شرط ريال مدريد للتعاقد مع كليان مبابي، وكتبت: "مبابي فقط إن جاء في صفقة حرة".الصحيفة اهتمت بعرض الهلال السعودي لضم سيرجيو راموس، وكتبت: "عرض سعودي لسيرجيو راموس"..ركزت الصحيفة على الإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان، وكتبت: "فيرناندو ألونسو: لا نأتي للفورمولا 1 لنحصل على أصدقاء".الصحيفة اهتمت بتعيين هيرفي رينارد مدربا لمنتخب فرنسا للسيدات، وكتبت:" التحدي الكبير لرينارد".كما اهتمت بمباراة أولمبيك مارسيليا ومونبيلييه في الدوري الفرنسي، وكتبت: "أولمبيك مارسيليا الهدف تقليص الفارق لـ 4 نقاط".كما اهتمت بإقصاء أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: "ليون وباريس يسقطان"..ركزت الصحيفة على لاعبي يوفنتوس في منتخب إيطاليا، وكتبت: "لاعبون أساسيون في يوفنتوس ومنتخب إيطاليا".الصحيفة اهتمت بجافي نجم برشلونة الشاب وقضية عدم تسجيله في الفريق الأول، وكتبت: "هل يفقد برشلونة الفتى الذهبي جافي مجانا؟"