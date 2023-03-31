جافي
جافي
رياضة

صحف رياضية: بنزيما جاهز للسباق النهائي وحملة ضد جافي

الصحف تركز على الانتقادات الموجهة لجافي ومستقبله ووجهة راموس.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: بنزيما جاهز للسباق النهائي

ركزت الصحيفة على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وكتبت: "كريم بنزيما جاهز للسباق النهائي".

الصحيفة اهتمت بسيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة، وكتبت: "بوسكيتس لا يستعجل تجديد عقده".

غلاف صحيفة ماركا.
غلاف صحيفة ماركا.

سبورت: حملة ضد جافي

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات، وكتبت: "عملية البحث عن مهاجم" و"ليفاندوفسكي البحث عن استعادة تسجيل الأهداف" و"حملة ضد جافي" و"مجلس برشلونة يحدد خطة تمويل إيباي برشلونة"

الصحيفة اهتمت بالإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو يبحث عن هاتريك في المنصة".

غلاف صحيفة سبورت.
غلاف صحيفة سبورت.

أس: عرض سعودي لراموس

ركزت على شرط ريال مدريد للتعاقد مع كليان مبابي، وكتبت: "مبابي فقط إن جاء في صفقة حرة".

الصحيفة اهتمت بعرض الهلال السعودي لضم سيرجيو راموس، وكتبت: "عرض سعودي لسيرجيو راموس".

غلاف صحيفة أس.
غلاف صحيفة أس.

ليكيب: التحدي الكبير لرينارد

ركزت الصحيفة على الإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان، وكتبت: "فيرناندو ألونسو: لا نأتي للفورمولا 1 لنحصل على أصدقاء".

الصحيفة اهتمت بتعيين هيرفي رينارد مدربا لمنتخب فرنسا للسيدات، وكتبت:" التحدي الكبير لرينارد".

كما اهتمت بمباراة أولمبيك مارسيليا ومونبيلييه في الدوري الفرنسي، وكتبت: "أولمبيك مارسيليا الهدف تقليص الفارق لـ 4 نقاط".

كما اهتمت بإقصاء أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: "ليون وباريس يسقطان".

غلاف صحيفة ليكيب.
غلاف صحيفة ليكيب.

توتو سبورت: هل يفقد برشلونة الفتى الذهبي جافي مجانا؟

ركزت الصحيفة على لاعبي يوفنتوس في منتخب إيطاليا، وكتبت: "لاعبون أساسيون في يوفنتوس ومنتخب إيطاليا".

الصحيفة اهتمت بجافي نجم برشلونة الشاب وقضية عدم تسجيله في الفريق الأول، وكتبت: "هل يفقد برشلونة الفتى الذهبي جافي مجانا؟"

غلاف صحيفة توتو سبورت.
غلاف صحيفة توتو سبورت.
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