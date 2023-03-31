صحف رياضية: بنزيما جاهز للسباق النهائي وحملة ضد جافي

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات، وكتبت: "عملية البحث عن مهاجم" و"ليفاندوفسكي البحث عن استعادة تسجيل الأهداف" و"حملة ضد جافي" و"مجلس برشلونة يحدد خطة تمويل إيباي برشلونة"

الصحيفة اهتمت بالإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو يبحث عن هاتريك في المنصة".