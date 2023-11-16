تصفيات آسيا لكأس العالم: الأهداف تتدفق مع بداية رائعة للمنتخبات الكبيرة
حققت اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا انتصارات مريحة اليوم الخميس مع انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 والتي بدأتها الدول المهيمنة على الرياضة في القارة بالقليل من المفاجآت والكثير من الأهداف.
وسجل الياباني أياسي أويدا ثلاثية من الأهداف ليقود فريقه الذي اعتمد على الصف الثاني للفوز 5-صفر على ميانمار.
وقرر المدرب هاجيمي مورياسو إراحة عدد من لاعبيه على مقاعد البدلاء قبل مواجهة أكثر صعوبة أمام سوريا ضمن المجموعة الثانية في جدة يوم الثلاثاء المقبل.
ومنح أويدا التقدم لليابان على ملعب سويتا على مشارف مدينة أوساكا في الدقيقة 11 بضربة رأس بعد تمريرة من تاكومي مينامينو قبل أن يضاعف دايتشي كامادا النتيجة بعد 17 دقيقة بتسديدة من مدى بعيد.
ومهدت التمريرة البينية لريتسو دوان الهدف الثاني لأويدا الذي سدد بشكل رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وأكمل ثلاثيته بعد خمس دقائق من الاستراحة مستغلا توغلا من مينامينو في دفاع ميانمار.
وسجل دوان الهدف الخامس قبل أربع دقائق من النهاية بلمسة رائعة في مباراة لم يبذل فيها لاعبو اليابان الكثير من الجهد أمام الفريق الزائر.
أستراليا تكتسح بنغلادش
ولم تواجه أستراليا أي مشاكل وحققت فوزا ساحقا بنتيجة 7-صفر على بنغلادش في المجموعة التاسعة حيث سجل جيمي مكلارين ثلاثية من الأهداف بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.
وأحرز ميتشل ديوك هدفين قرب نهاية الشوط الأول ليسحق المنتخب الأسترالي المصنف 28 على العالم منافسه القادم من جنوب آسيا والمصنف رقم 183 عالميا على الملعب المستطيل في ملبورن.
ومنح هدفان من هاري سوتار وبراندون بوريلو التقدم لأستراليا بعد 20 دقيقة من البداية بينما سجل ديوك هدفين خلال أربع دقائق أولهما كان بضربة رأس بعد تمريرة حاسمة أخرى من كونور ميتكالف قبل أن يتابع تسديدة مرتدة من إطار المرمى ويصوب بقوة في الشباك.
وأجهز مكلارين على الفريق الزائر في الشوط الثاني بعدما حول تمريرة عرضية من جوردان بوس نحو الشباك من مدى قريب بعد الاستراحة قبل أن يسجل مجددا في الدقيقة 70 متابعا تسديدة ماسيمو لونجو التي تصدى لها الحارس.
وقدم لويس ميلر تمريرة حاسمة بعد عرضية ليكمل مكلارين ثلاثيته في الدقيقة 84.
كوريا الجنوبية تستفيق على حساب سنغافورة
وفي نفس التوقيت، سجلت كوريا الجنوبية أربعة أهداف في الشوط الثاني لتفوز 5-صفر على سنغافورة على ملعب سول كأس العالم وكان القائد سون هيونغ-مين من ضمن مسجلي الأهداف.
ومنح تشو جيو-سونغ فريق المدرب يورغن كلينسمان التقدم قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول قبل أن يجعل هوانغ هي-تشان النتيجة 2-صفر بعد أربع دقائق من الاستراحة.
وسجل سون الهدف الثالث في الدقيقة 63 قبل أن يسجل هوانغ أوي-جو من ركلة جزاء ويختتم لي كانج-إن الأهداف قرب النهاية مؤكدا فوز كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة.
وفي وقت لاحق تلعب كوريا الشمالية أولى مبارياتها الدولية منذ أربع سنوات حين تواجه سوريا في جدة.