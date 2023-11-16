تصفيات آسيا لكأس العالم: الأهداف تتدفق مع بداية رائعة للمنتخبات الكبيرة

وسجل الياباني أياسي أويدا ثلاثية من الأهداف ليقود فريقه الذي اعتمد على الصف الثاني للفوز 5-صفر على ميانمار.

وقرر المدرب هاجيمي مورياسو إراحة عدد من لاعبيه على مقاعد البدلاء قبل مواجهة أكثر صعوبة أمام سوريا ضمن المجموعة الثانية في جدة يوم الثلاثاء المقبل.

ومنح أويدا التقدم لليابان على ملعب سويتا على مشارف مدينة أوساكا في الدقيقة 11 بضربة رأس بعد تمريرة من تاكومي مينامينو قبل أن يضاعف دايتشي كامادا النتيجة بعد 17 دقيقة بتسديدة من مدى بعيد.

ومهدت التمريرة البينية لريتسو دوان الهدف الثاني لأويدا الذي سدد بشكل رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وأكمل ثلاثيته بعد خمس دقائق من الاستراحة مستغلا توغلا من مينامينو في دفاع ميانمار.

وسجل دوان الهدف الخامس قبل أربع دقائق من النهاية بلمسة رائعة في مباراة لم يبذل فيها لاعبو اليابان الكثير من الجهد أمام الفريق الزائر.