ترتيب الدوري الإنجليزي: برينتفورد يكبد ليفربول الخسارة الخامسة في البريميرليغ
كبد برينتفورد الخسارة الخامسة بمنافسه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب عليه 3/1 اليوم الإثنين في الجولة الـ19 من المسابقة.
وتقدم برينتفورد بهدف سجله إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19.
وأضاف يوان ويسا الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 42 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من ماثياس يانسين.
وسجل أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة 50 من ضربة رأس بعد كرة عرضية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد.
وقضى بريان مبيومو على أمل ليفربول في التعادل أو الفوز بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 84 مستغلًا خطأ فادحًا من إبراهيما كوناتي.
وخسر ليفربول 5 مرات في البريميرليغ، وفاز 8 مرات وتعادل 4 مرات.
ورفع الفوز رصيد برينتفورد إلى 26 نقطة في المركز السابع ويتأخر الفريق بنقطتين فقط عن ليفربول صاحب المركز السادس.
ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع ولفرهامبتون يوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي ثم يلاقي برايتون وتشيلسي وولفرهامبتون مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وحصد "الغانرز" 43 نقطة من 16 مباراة، ويتقدم بـ7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي حصد 36 نقطة من 16 مباراة.
ويحتل نيوكاسل المركز الثالث وحصد 34 نقطة من 17 مباراة، ويتفوق بنقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع الذي حصد 32 نقطة من 16 مباراة.