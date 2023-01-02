ترتيب الدوري الإنجليزي: برينتفورد يكبد ليفربول الخسارة الخامسة في البريميرليغ

وقضى بريان مبيومو على أمل ليفربول في التعادل أو الفوز بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 84 مستغلًا خطأ فادحًا من إبراهيما كوناتي.

وخسر ليفربول 5 مرات في البريميرليغ، وفاز 8 مرات وتعادل 4 مرات.

ورفع الفوز رصيد برينتفورد إلى 26 نقطة في المركز السابع ويتأخر الفريق بنقطتين فقط عن ليفربول صاحب المركز السادس.