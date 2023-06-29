رسميًا: الصربي ماركو نيكوليتش مديرًا فنيًا لنادي شباب الأهلي
أعلن نادي شباب الأهلي دبي بطل دوري أدنوك للمحترفين تعاقده رسميًا مع الصربي ماركو نيكوليتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي ليوناردو غارديم الذي سيرحل لتدريب نادي الريان القطري.
وتقدم نادي شباب الأهلي بالشكر والتقدير، صباح اليوم الخميس، للمدرب ليوناردو غارديم على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول وحقق معه دوري أدنوك للمحترفين، متمنين له التوفيق في محطته المقبلة.
وأصدرت شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم بيانًا أعلنت من خلاله عن تعاقدها مع الصربي ماركو نيكوليتش مديرًا فنيًا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.
وأشارت شركة نادي شباب الأهلي إلى عقد مؤتمر صحفي، غدًا الجمعة، لتقديم المدرب لوسائل الإعلام في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر النادي في النهدة.
ويأتي التعاقد مع المدرب في إطار حرص الشركة على تسخير كل الامكانات وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير.
وكان شباب الأهلي دبي قد تُوج بلقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وحصد الفريق 57 نقطة من 26 مباراة.
وأسفرت قرعة دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل، عن افتتاح شباب الأهلي حامل لقب الموسم المنصرم لمبارياته ضد عجمان.
ويستضيف شباب الأهلي دبي في ربع النهائي، الفائز من مباراة الوصل مع ضيفه حتا، في الدور ثمن النهائي.
وتنطلق مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بالجولة الأولى، يومي 18 و19 أغسطس 2023، ويختتم الدور الأول للدوري يومي 16 و17 فبراير 2024.