رسميًا: الصربي ماركو نيكوليتش مديرًا فنيًا لنادي شباب الأهلي

وتقدم نادي شباب الأهلي بالشكر والتقدير، صباح اليوم الخميس، للمدرب ليوناردو غارديم على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول وحقق معه دوري أدنوك للمحترفين، متمنين له التوفيق في محطته المقبلة.

وأصدرت شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم بيانًا أعلنت من خلاله عن تعاقدها مع الصربي ماركو نيكوليتش مديرًا فنيًا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

وأشارت شركة نادي شباب الأهلي إلى عقد مؤتمر صحفي، غدًا الجمعة، لتقديم المدرب لوسائل الإعلام في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر النادي في النهدة.

ويأتي التعاقد مع المدرب في إطار حرص الشركة على تسخير كل الامكانات وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير.