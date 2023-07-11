رسميًا.. الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ 43

حقق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 43 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز 2/1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين.

ويستعد الأهلي بطل أفريقيا، الذي حسم لقب الدوري المحلي قبل 5 مباريات من النهاية منها 3 مؤجلات، لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل.

وجمع الأهلي، الذي استعاد لقب الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه الزمالك، 75 نقطة من 29 مباراة ليتقدم بثماني نقاط على بيراميدز وله 67 نقطة من 32 مباراة.

بينما وصل سيراميكا إلى النقطة 37 من 33 مباراة في المركز العاشر ليضمن البقاء رسميًا في دوري الأضواء.

ومنح كريم حافظ المقدمة لبيراميدز من تسديدة من ركلة حرة فشل الحارس محمد بسام في التصدي لها في الدقيقة 37.

وأدرك صلاح محسن التعادل لسيراميكا بعد خطأ دفاعي من بيراميدز حيث وصلت الكرة إلى صمويل أمادي الذي مررها له ليسدد في مرمى الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعاد محسن، المعار من الأهلي، وسجل هدف الفوز قبل 7 دقائق من النهاية بعدما تابع تمريرة عرضية من محمد شكري فشل أحمد سامي مدافع بيراميدز في تشتيتها.