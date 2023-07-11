رسميًا.. الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ 43
حقق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 43 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز 2/1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين.
ويستعد الأهلي بطل أفريقيا، الذي حسم لقب الدوري المحلي قبل 5 مباريات من النهاية منها 3 مؤجلات، لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل.
وجمع الأهلي، الذي استعاد لقب الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه الزمالك، 75 نقطة من 29 مباراة ليتقدم بثماني نقاط على بيراميدز وله 67 نقطة من 32 مباراة.
بينما وصل سيراميكا إلى النقطة 37 من 33 مباراة في المركز العاشر ليضمن البقاء رسميًا في دوري الأضواء.
ومنح كريم حافظ المقدمة لبيراميدز من تسديدة من ركلة حرة فشل الحارس محمد بسام في التصدي لها في الدقيقة 37.
وأدرك صلاح محسن التعادل لسيراميكا بعد خطأ دفاعي من بيراميدز حيث وصلت الكرة إلى صمويل أمادي الذي مررها له ليسدد في مرمى الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وعاد محسن، المعار من الأهلي، وسجل هدف الفوز قبل 7 دقائق من النهاية بعدما تابع تمريرة عرضية من محمد شكري فشل أحمد سامي مدافع بيراميدز في تشتيتها.
بقاء الإسماعيلي
وفي مباراة أقيمت في نفس التوقيت سجل ياو أنور هدفًا مبكرًا ليقود الإسماعيلي إلى الفوز 1/0 على مضيفه الداخلية ليستمر رسميًا في دوري الأضواء.
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 37 نقطة من 33 مباراة في المركز الـ11.
بينما تجمّد رصيد الداخلية عند 32 نقطة في المركز قبل الأخير قبل جولة من النهاية مبتعدًا بنقطة عن منطقة الأمان.
وأخطأ أحمد عبد الرسول مدافع الداخلية في إبعاد الكرة لتصل لأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي الذي مرَّر بدوره إلى زميله أنور ليسدد بنجاح على يسار الحارس عماد السيد.
فوز طلائع الجيش وتعثر المحلة
واقترب طلائع الجيش من البقاء في دوري الأضواء بعد الفوز 1/0 على ضيفه أسوان المتعثر، بينما تعادل غزل المحلة مع ضيفه البنك الأهلي دون أهداف.
ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ12 وابتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
بينما تجمّد رصيد أسوان عند 33 نقطة في المركز الـ15 ويتفوق على غزل المحلة الذي يحتل أول المراكز المؤدية للهبوط بفارق المواجهات المباشرة.
وسجل أحمد متعب هدف فوز طلائع الجيش بتسديدة من مدى بعيد فشل خالد وليد حارس أسوان في التعامل معها في الدقيقة 30.
وأنعش البنك الأهلي آماله في البقاء بعد العودة بنقطة من ملعب المحلة.
ووصل البنك الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الـ13 ويبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
ويأتي المحلة في المركز الـ16 وله 33 نقطة.
وهبط حرس الحدود متذيل الترتيب وله 21 نقطة من 32 مباراة.