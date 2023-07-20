النصر والاتحاد يتنافسان على توقيع رافائيل فيغا لاعب بالميراس

وبحسب تياغو فرنانديز فإن بالميراس يرفض تحديد سعر فيغا الذي يلقى اهتماما من أندية إسبانية وإنجليزية وإيطالية، وإنه تم عرض اللاعب مؤخرا على برشلونة.

ولدى فيغا عقد مع بالميراس حتى ديسمبر 2026 ويملك النادي 85% من الحقوق الاقتصادية للاعب في حين يمتلك فيغا الـ15٪ الباقية.

ولعب فيغا 33 مباراة هذا الموسم، بواقع 2641 دقيقة، سجل فيها 11 هدفًا وقدم عشر تمريرات حاسمة.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية لفيغا تبلغ 14 مليون يورو، وقد لعب بشكل عام مع بالميراس 226 مباراة سجل فيها 72 هدفا وصنع 28.

وحتى الآن تعاقد النصر مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.

في حين تعاقد الاتحاد، بطل الدوري السعودي الموسم المنقضي، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي غوتا.

ويستهل الاتحاد حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الرائد يوم 14 أغسطس في حين يلعب النصر مع الاتفاق في اليوم ذاته.