كيف تحول حلم عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد إلى كابوس؟

سجل كريستيانو رونالدو "هاتريك" لمانشستر يونايتد على أرضه ليهزم توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي 3-2 في مباراتين متتاليتين، ليبدو كل شيء مثاليًا للاعب البرتغالي والنادي.

وتقدم سريعًا لمدة 6 أشهر قبل زيارة توتنهام التالية إلى أولد ترافورد وقد فشل اللاعب في سعيه للرحيل خلال فترة الانتقالات الماضية، وبالكاد يشارك في المباريات، وأثار غضب مجلس الإدارة والمشجعين وزملائه والمدير الفني الجديد.

وإلى حد كبير يبدو كما لو أن نوبة غضبه الأخيرة - برفضه مواجهة توتنهام قبل الخروج من أولد ترافورد قبل نهاية المباراة - قد تكون الضربة القاتلة لفترة رونالدو في مانشستر يونايتد استمرت 14 شهرًا.

وكان مشجعو يونايتد منتشين بشكل كبير عندما عاد رونالدو بشكل دراماتيكي إلى أولد ترافورد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، في أغسطس/آب 2021.

ولم يكن قرار الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات فقط هو العودة لمانشستر يونايتد بعد 12 عامًا في ريال مدريد ويوفنتوس، لكنه فعل ذلك بعد تجاهل منافسه مانشستر سيتي، الذي كان واثقًا من أنه سيتعاقد مع رونالدو قبل أن يتدخل السير أليكس فيرغسون ويقنعه بمكالمة هاتفية.

وتم توقيع عقد بقيمة 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لمدة عامين وأصبح رونالدو لاعبًا في مانشستر يونايتد مرة أخرى - حتى أن الدوري الإنجليزي الممتاز خرق قواعده للسماح له بارتداء قميصه الشهير رقم 7.

وبعد إتمام صفقة الانتقال البالغة 19.7 مليون جنيه إسترليني، قال رونالدو: "مانشستر يونايتد نادٍ كان له دائمًا مكانة خاصة في قلبي، وغمرتني جميع الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان عن الصفقة، ولا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى، وأتطلع للانضمام إلى الفريق بعد المباريات الدولية، وآمل أن نحظى بموسم ناجح للغاية."

وكانت هناك، لأسباب مفهومة، علامات استفهام على تقدمه في العمر، لكنه سرعان ما وضع هذه الشكوك جانبًا بفضل ثنائية سريعة ضد نيوكاسل يونايتد في أول ظهور له.

حمى رونالدو تضرب النصف الأحمر من مانشستر

وضرب الهوس برونالدو النصف الأحمر من مدينة مانشستر، وكان أولي غونار سولشاير سعيدًا بوجوده أيضًا، حيث كانت أهداف رونالدو الستة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا - بما في ذلك هدفي الفوز المتأخرين ضد فياريال وأتالانتا - هي التي دفعت يونايتد إلى الأدوار الإقصائية وأخرت إقالته الحتمية.

ورحل سولشاير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وجاء رالف رانغنيك مؤقتًا لمحاولة تثبيت سفينة متأرجحة مليئة باللاعبين ذوي الأداء الضعيف.

لكن على الرغم من افتقاره للضغط ولجودة من حوله ، أنهى رونالدو الموسم بـ 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما نجح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والمصري محمد صلاح في الفوز بالحذاء الذهب بينما اكتفى رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الموسم في يونايتد.

لكن رانغنيك رحل وجاء إريك تن هاج، وهو منضبط شديد التأديب، وكان سيطلب أيضًا ضغطًا جادًا من مهاجمه.

ورونالدو الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات كان يريد بشدة الاستمرار في المسابقة القارية الأبرز بينما أنهى يونايتد الموسم في المركز السادس ليشارك في الدوري الأوروبي.

وكان من المتوقع أن يغادر، وأراد المغادرة، وحاول المغادرة، وأحضر وكيله خورخي مينديز لحضور اجتماع مع إدارة يونايتد منأجل الرحيل لكن لا أحد يريد رونالدو، ولم يكن أي نادٍ مستعدًا للتعاقد معه.

لذلك اضطر إلى البقاء، وبعد أن ظهر في نهاية المطاف في استعدادات الموسم الجديد، لم يكن مستعدًا لبدء المباراة الافتتاحية ضد برايتون، ثم جاءت الهزيمة القاسية 4-صفر أمام برنتفورد وهي المباراة الوحيدة التي خاض خلالها 90 دقيقة كاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ثم جاءت الاتهامات بأنه دعا قائد الفريق هاري مغواير إلى الجلوس على مقاعد البدلاء، واصفًا قلب الدفاع بأنه "جزء من المشكلة" في الفريق.

وفي النهاية، تم دفع اللاعبين جانبًا، حيث شعر تن هاج أن فريقه كان أفضل حالًا دونهما - مما أدى إلى تقليص دور أحد عظماء كرة القدم إلى دور ثانوي في التأثير.

ولكن بحلول الوقت الذي انتهى فيه الفوز، يوم الأربعاء الماضي، على توتنهام - والذي شهد انتقال يونايتد على بُعد نقطة واحدة من المراكز الأربعة الأولى، بدا أن رونالدو كان لديه ما يكفي.

القشة التي قصمت ظهر البعير

بعد مشاهدة فريد وبرونو فرنانديز يسجلان في أولد ترافورد ، تم استدعاء رونالدو من قبل تن هاج للمشاركة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن بدلًا من ربط حذائه والاستعداد للمشاركة، سار المهاجم الأناني إلى خارج الملعب مباشرة، وجمع أغراضه وخرج من أولد ترافورد- تمامًا كما فعل ضد رايو فاليكانو في فترة ما قبل الموسم.

ولم يكن تن هاج لديه أي شيء هذه المرة وهاجم رونالدو بشدة، الذي اضطر مؤخرًا للدفاع عنه بعد اتهام الاتحاد الإنجليزي لصفعه هاتفًا من يد صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن فقد أعصابه عقب الخسارة في إيفرتون الموسم الماضي.

وتم إجبار المهاجم على التدريب بمفرده ، وتم إقصاؤه من الفريق في مواجهة تشيلسي ، وغرامة قدرها 720 ألف جنيه إسترليني، وليس لديه الآن أي حلفاء في النادي مع رغبة الكثيرين في رحيله إما ببيعه، في يناير/كانون الثاني المقبل، أو تركه يرحل مجانًا قبل نهاية عقده.

بالطبع، قفزت عائلة رونالدو إلى الدفاع عنه - تمامًا كما فعلوا بعد حادثة جوديسون بارك - مع تصريحات من شقيقته إلما أفيرو المثير للشفقة على وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تفاقم الوضع.

ويبدو أن نوبة الغضب الأخيرة هذه هي حقًا القشة الأخيرة لرونالدو، وربما لعب مباراته الأخيرة مع هذا النادي التاريخي الذي ادعى أنه يحبه كثيرًا، ومع ذلك فقد كان أكثر من سعيدًا لوضع سمعته الخاصة في المقدمة.

ولا شك أن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد انتقالًا إلى الماضي وخطوة علاقات عامة رائعة، لكن دعونا لا نتظاهر بأن رونالدو - الذي سيبلغ 38 عامًا في فبراير المقبل - يريد أن يكون في أولد ترافورد.

وسيسعد تن هاج برؤية رونالدو يرحل حتى يتمكن من مواصلة تدريب فريق من اللاعبين الشباب الجائعين والمتحمسين بدلًا من "السيد كل شيء عني" الذي يعتقد أنه يستطيع اختيار التشكيلة والتوقيت الذي يريد فيه اللعب.