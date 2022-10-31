يرتبط بالانتقال لصفوة الأندية.. موزيس كايسيدو يريد لفت الأنظار إلى الإكوادور في كأس العالم
يستمتع موزيس كايسيدو بموسم رائع مع برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى لاعب الوسط الإكوادوري البالغ عمره 20 عاما لزيادة شهرته بين عشاق كرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم التي يريدها أن تكون الأفضل في تاريخ بلاده.
وأصبح كايسيدو، الذي يتطور سريعا ويربطه الإعلام الإنجليزي باحتمال الانتقال لصفوة الأندية بقيمة لا تقل عن 85 مليون جنيه إسترليني (98 مليون دولار)، الدعامة الرئيسية للإكوادور التي ستلعب ضد قطر صاحبة الأرض يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني في افتتاح كأس العالم.
وقال كايسيدو لموقع الاتحاد الدولي (الفيفا): "ما زلنا لا نصدق أننا في كأس العالم، وأننا الفريق الذي سيفتتح (مباريات) البطولة. نحن متحمسون لذلك".
وأضاف: "هدفنا هو أن نجعل مشاركة الإكوادور الأنجح في تاريخها بكأس العالم.. حلمي أن أجعلها كأس عالم لا تصدق، وأن أجعل العالم بأكمله يتحدث عن الإكوادور، وأنا متأكد من أن هذا ما سنفعله".
وكانت أفضل نتيجة للإكوادور في كأس العالم التأهل لدور الستة عشر في بطولة ألمانيا 2006.
التأقلم في الدوري الإنجليزي
تطور كايسيدو ليصبح لاعبا بطابع هجومي، على الرغم من أن لديه حرية الحركة خلال اللعب مع الإكوادور، أكثر من برايتون.
وقال: "وجدت الأمر صعبا في البداية لأن الدوري الإنجليزي الممتاز سريع للغاية ويعتمد كثيرا على الحركة والقوة البدنية".
وتابع: "لكني تغلبت على ذلك، عكفت على تطوير أسلوب لعبي للتفكير واللعب بشكل أسرع، وأن ألمس (الكرة) مرتين فقط بحد أقصى، أحاول استخلاص الكرة، أقاتل من أجلها. أعتقد أنني قمت بعمل جيد حقا "والأمور تسير على ما يرام".
وأتم: "ألتزم بمركزي أكثر حين ألعب مع برايتون، لكن هنا مع المنتخب الوطني، هناك فرصة أكبر للحركة وأن أطلب الكرة".
ويتناقض هدوء كايسيدو خارج الملعب مع ثقته بنفسه داخله.
وقال: "يملك الفريق الكثير من المواهب واللاعبين صغار السن وكذلك أصحاب الخبرة الذين يساعدوننا كثيرا. سأقاتل حتى النهاية لأنني أريد أن أكون بطلا للعالم. فمن منا لا يريد ذلك؟
واختتم: "ندرس المنافسين جيدا ونحن متحمسون لهذه المجموعة التي تضم قطر والسنغال وهولندا. إنها منتخبات قوية ونعلم أننا سنواجه تحديات كبيرة في دور المجموعات".