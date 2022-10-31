يرتبط بالانتقال لصفوة الأندية.. موزيس كايسيدو يريد لفت الأنظار إلى الإكوادور في كأس العالم

يستمتع موزيس كايسيدو بموسم رائع مع برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى لاعب الوسط الإكوادوري البالغ عمره 20 عاما لزيادة شهرته بين عشاق كرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم التي يريدها أن تكون الأفضل في تاريخ بلاده.

وأصبح كايسيدو، الذي يتطور سريعا ويربطه الإعلام الإنجليزي باحتمال الانتقال لصفوة الأندية بقيمة لا تقل عن 85 مليون جنيه إسترليني (98 مليون دولار)، الدعامة الرئيسية للإكوادور التي ستلعب ضد قطر صاحبة الأرض يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني في افتتاح كأس العالم.