رد فعل أردا جولر بعد بكاء والدته خلال تقديمه لاعبا لريال مدريد (فيد)
قام اللاعب التركي الشاب أردا جولر، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني الجديد بمواساة والدته وتقبيلها، بعد أن أجهشت بالبكاء، خلال تقديمه كلاعب جديد للفريق الملكي، اليوم الجمعة.
وأعلن ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس تعاقده مع لاعب وسط فنربخشه التركي الواعد أردا غولر لمدة ستة مواسم حتى عام 2029.
وأقام ريال مدريد حفل تقديم أردا جولر اليوم الجمعة أمام وسائل الإعلام، في مقر ملعب سانتياغو برنابيو بحضور فلورنيتو بيريز رئيس النادي، وأسرة اللاعب التركي الشاب.
وخلال تقديم أردا جولر لاعبا في صفوف الريال، وإذاعة فيديو يحتوي على مهارات اللاعب أجهشت والدته بالبكاء، ما أثار تعاطف الجميع.
وقام اللاعب التركي الشاب بتقبيل والدته وسط تصفيق الحاضرين.
يذكر أن أردا جولر أصبح خامس المنضمين إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الجاري، بجوار كل من جود بيلينغهام وفران جارسيا وبراهيم دياز وخوسيليو.
وقال جولر في مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف ريال مدريد:" أود أن أشكر عائلتي على دعمي الدائم، وكذلك رئيس النادي فلورنتينو بيريز على كلماته".
وأضاف:" أريد أن أصبح أسطورة في ريال مدريد".
وفي نفس السياق وجه فلورنتينو بيريز رسالة إلى مهاجمه الشاب قائلا:" أردا جولر.. موهبتك وشخصيتك أثارت إعجاب العالم كله، وعملك قادك لتكون جزءا من أكثر نادي محبوب في العالم".
وأضاف: " في عمر 18 عاما فقط قمت بتحقيق أحد أحلامك العظيمة، لقد نشأت وأنت تشاهد ريال مدريد يحصد الإنجازات والألقاب وأنت اليوم جزء منه".
واختتم: "معا يمكننا صنع التاريخ".