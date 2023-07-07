رد فعل أردا جولر بعد بكاء والدته خلال تقديمه لاعبا لريال مدريد (فيد)

وأعلن ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس تعاقده مع لاعب وسط فنربخشه التركي الواعد أردا غولر لمدة ستة مواسم حتى عام 2029.

وأقام ريال مدريد حفل تقديم أردا جولر اليوم الجمعة أمام وسائل الإعلام، في مقر ملعب سانتياغو برنابيو بحضور فلورنيتو بيريز رئيس النادي، وأسرة اللاعب التركي الشاب.

وخلال تقديم أردا جولر لاعبا في صفوف الريال، وإذاعة فيديو يحتوي على مهارات اللاعب أجهشت والدته بالبكاء، ما أثار تعاطف الجميع.

وقام اللاعب التركي الشاب بتقبيل والدته وسط تصفيق الحاضرين.