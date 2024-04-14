UFC 300.. ماكس هولواي يسقط جاستن جايتجي بضربة قاضية رائعة (فيديو)

حقق ماكس هولواي فوزا رائعا على جاستن جايتجي في الثواني الأخيرة من نزالهما في UFC 300، ليحصل على لقب BMF.

في واحدة من أكثر المواجهات ترقبا، والتي ظهرت في البطاقة المليئة بالنجوم، صعد ملك وزن الريش السابق إلى وزن 155 رطلاً لمواجهة جايتجي.

وخاض الثنائي معركة ملحمية، فجر الأحد، في حلبة T-Mobile، وكانت المواجهة بين المقاتلين المفضلين لدى الجماهير دائمًا أكثر من مناسبة للقب BMF.