UFC 300.. ماكس هولواي يسقط جاستن جايتجي بضربة قاضية رائعة (فيديو)
حقق ماكس هولواي فوزا رائعا على جاستن جايتجي في الثواني الأخيرة من نزالهما في UFC 300، ليحصل على لقب BMF.
في واحدة من أكثر المواجهات ترقبا، والتي ظهرت في البطاقة المليئة بالنجوم، صعد ملك وزن الريش السابق إلى وزن 155 رطلاً لمواجهة جايتجي.
وخاض الثنائي معركة ملحمية، فجر الأحد، في حلبة T-Mobile، وكانت المواجهة بين المقاتلين المفضلين لدى الجماهير دائمًا أكثر من مناسبة للقب BMF.
وسيطر ماكس هولواي على النزال منذ الجولة الأولى، باستخدام مهاراته في الملاكمة؛ إذ ركز في وقت مبكر على استهداف جسد خصمه بالضربات.
ومع اقتراب الجولة الأولى من نهايتها، سدد هولواي ركلة خلفية دوارة أصابت أنف جايتجي مباشرة، وهو يحاول الانخفاض، ويبدو أنها تسببت في كسر بالأنف وأضعفت جايتجي لبقية النزال.
ومع اقتراب صوت الجرس الذي يشير إلى بقاء 10 ثوان فقط على نهاية النزال، استفز هولواي جايتجي للقتال في وسط الحلبة تمامًا كما فعل بطريقة شهيرة مع ريكاردو لاماس في عام 2016.
وبدأ المقاتلان على الفور بتبادل اللكمات، ومع تبقي ثانية واحدة فقط، وجه هولواي ضربة قاضية مثالية بيمناه أطاحت بجايتجي ليسقط فاقدًا الوعي على الفور.