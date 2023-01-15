رسميًا.. تشيلسي يكمل التعاقد مع ميخايلو مودريك

أعلن تشيلسي أن ميخايلو مودريك أنهى انتقاله من شاختار دونيتسك إلى تشيلسي بعد الاتفاق على الشروط الشخصية مع النادي.

ووقع اللاعب الدولي الأوكراني، الذي بلغ من العمر 22 عامًا في وقت سابق هذا الشهر، عقدًا مدته 8 سنوات ونصف مع البلوز ليتم انتقاله إلى ستامفورد بريدج.