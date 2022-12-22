الأهلي ينوي التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري في يناير

وأوضح أن اللاعبين هم: عمار حمدي، ومحمد محمود، وعبدالرحمن رشدان، ويمكن أن يكون الحديث عن مصطفى سعد "ميسي" وزياد طارق.

وأشار إلى أن صفقة مروان عطية ستكون "قصة" بين الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة، وأن الزمالك يضع عينه على اللاعب، وأوضح أن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك كان مُصرًا على ضم اللاعب الذي يعتبره "إنييستا الكرة المصرية".

ومروان عطية البالغ من العمر 24 عامًا يلعب في خط الوسط، وهو من مواليد أغسطس 1998، وكان قريبًا من الانتقال للزمالك مطلع الموسم الحالي.