الأهلي ينوي التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري في يناير
قال الإعلامي محمد شبانة إن النادي الأهلي المصري لديه رغبة في ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، خلال السوق الشتوي في يناير 2023، بغض النظر عن الصفقات الخارجية.
وأضاف شبانة أن الأهلي وضع 4 إلى 5 لاعبين أمام الاتحاد السكندري (بنظام الإعارة) للموافقة على انتقال مروان عطية للمارد الأحمر.
وأوضح أن اللاعبين هم: عمار حمدي، ومحمد محمود، وعبدالرحمن رشدان، ويمكن أن يكون الحديث عن مصطفى سعد "ميسي" وزياد طارق.
وأشار إلى أن صفقة مروان عطية ستكون "قصة" بين الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة، وأن الزمالك يضع عينه على اللاعب، وأوضح أن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك كان مُصرًا على ضم اللاعب الذي يعتبره "إنييستا الكرة المصرية".
ومروان عطية البالغ من العمر 24 عامًا يلعب في خط الوسط، وهو من مواليد أغسطس 1998، وكان قريبًا من الانتقال للزمالك مطلع الموسم الحالي.
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 22 نقطة من 8 مباريات (فاز 7 مرات وتعادل مرة) ويتقدم بنقطتين عن منافسه التقليدي الزمالك بطل الموسمين الماضيين.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع سموحة وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز وإنبي والمصري البورسعيدي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2021/2022.