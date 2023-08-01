كريستيانو رونالدو يحتفل مع المدرب بهدفه في الاتحاد المنستيري (فيديو)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، مع مدربه لويس كاسترو، بالهدف الذي سجله في فوز العالمي 4/1 على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

وتلقى رونالدو كرة عرضية من سلطان الغنام ووضعها النجم البرتغالي برأسه في مرمى الاتحاد المنستيري في الدقيقة 74.

وبعد الهدف ذهب رونالدو للمدرب لويس كاسترو واحتفل معه، ثم أكمل الاحتفال مع لاعبي النصر.