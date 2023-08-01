كريستيانو رونالدو يحتفل مع المدرب بهدفه في الاتحاد المنستيري (فيديو)
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، مع مدربه لويس كاسترو، بالهدف الذي سجله في فوز العالمي 4/1 على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.
وتلقى رونالدو كرة عرضية من سلطان الغنام ووضعها النجم البرتغالي برأسه في مرمى الاتحاد المنستيري في الدقيقة 74.
وبعد الهدف ذهب رونالدو للمدرب لويس كاسترو واحتفل معه، ثم أكمل الاحتفال مع لاعبي النصر.
فوز كبير
وتجاوز نادي النصر منافسه الاتحاد المنستيري التونسي وتغلب عليه 4/1 في البطولة العربية.
وبعد شوط أول سلبي، تقدم المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل الاتحاد المنستيري بهدف عكسي سجله علي محمد لاجامي لاعب الاتحاد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا للنصر من ضربة رأسية في الدقيقة 74.
ووقع عبدالإله العمري الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 88، كما وقع عبدالعزيز العليوة رابع أهداف النصر في الدقيقة 90.
ورفع الفوز رصيد النصر إلى 4 نقاط من مباراتين وهو نفس رصيد الشباب.
وفي المركز الثالث يأتي الزمالك وحصد 3 نقاط، ثم الاتحاد المنستيري بلا رصيد من النقاط.
وستقام الجولة الأخيرة يوم الخميس، حيث سيلعب النصر مع الزمالك، والشباب مع الاتحاد المنستيري.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.