قائمة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في "موسم الرياض"

تم الإعلان اليوم الإثنين عن قائمة نجوم الهلال والنصر السعوديين لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا للنصر.

وجاءت قائمة نجوم الهلال والنصر على النحو التالي:

محمد العويس، أمين بخاري، عبدالاله العمري، علي لاجامي، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، عبدالله مادو، سلكان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي، لويس غوستافو، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، سامي النجعي، ماثيوس بيريرا، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز، آندريه كارسيلو، موسى ماريغا، كريستيانو رونالدو.