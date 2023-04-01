الزمالك ينهي مشواره بدوري أبطال أفريقيا بفوز عسير على المريخ

سجل ناصر منسي ثلاثية في فوز الزمالك 4-3 على ضيفه المريخ السوداني في مباراة مثيرة ولكن غير مؤثرة بعد خروج الفريقين من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

دخل الفريقان اللقاء في استاد القاهرة دون أي أمل بعد تأهل الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة السابقة لدور الثمانية من نفس المجموعة الرابعة، لذا كانت المباراة مفتوحة ولم يلعب الفريقان بتحفظ وسجلا ثلاثة أهداف في أول سبع دقائق.