الزمالك ينهي مشواره بدوري أبطال أفريقيا بفوز عسير على المريخ
سجل ناصر منسي ثلاثية في فوز الزمالك 4-3 على ضيفه المريخ السوداني في مباراة مثيرة ولكن غير مؤثرة بعد خروج الفريقين من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.
دخل الفريقان اللقاء في استاد القاهرة دون أي أمل بعد تأهل الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة السابقة لدور الثمانية من نفس المجموعة الرابعة، لذا كانت المباراة مفتوحة ولم يلعب الفريقان بتحفظ وسجلا ثلاثة أهداف في أول سبع دقائق.
واحتاج الزمالك إلى 12 ثانية ليفتتح التسجيل عبر مصطفى شلبي مستغلا تمريرة المغربي أحمد بلحاج، الذي صنع الهدف الثاني أيضا لمنسي بعد ثلاث دقائق.
ورد المريخ سريعا بتقليص الفارق عبر رمضان رجب في الدقيقة السابعة حين حول بصدره تمريرة بخيت خميس إلى شباك الحارس محمد صبحي.
وتعرض الزمالك لصدمة في بداية الشوط الثاني حين أدرك المريخ التعادل ثم تقدم 3-2 في غضون ثماني دقائق عبر نوح الجزولي وباولو سيرجيو.
لكن منسي، الوافد الجديد للزمالك، منح التعادل لبطل مصر من ضربة رأس في الدقيقة 64 ثم انتزع الفوز بتسديدة قوية بالوقت بدل الضائع.
وخرج الزمالك، البطل خمس مرات، من دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي وفي رصيده سبع نقاط من ست مباريات، مقابل عشر نقاط للترجي وتسع لشباب بلوزداد قبل مواجهتهما في تونس غدا السبت، بينما توقف رصيد المريخ عند خمس نقاط.