"هاتريك" الدباغ يقود فلسطين لفوزها الأول بتصفيات المونديال

حقق منتخب فلسطين، الخميس، انتصاره الأول في الدور الحالي للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، بعدما اكتسح شباك ضيفه منتخب بنغلاديش بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة.

وعلى ملعب جابر بن أحمد الدولي في الكويت، تألق مهاجم المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ بعدما سجل "هاتريك"، ثلاثة أهداف من الأهداف الخمسة للمباراة.

وانتظر الدباغ، الذي ساهم في بلوغ فلسطين الدور ثمن النهائي لكأس أمم آسيا 2023، حتى الدقيقة 43 لافتتاح باب التسجيل، قبل أن يضيف شهاب قنبر الهدفين الثاني والثالث.

وعاد الدباغ ليسجل هدفين في شباك بنغلاديش ويرفع الحصيلة إلى خمسة أهداف لمنتخب فلسطين الذي حقق فوزه الأول بعد تعادل وخسارة في الجولتين الأولى والثانية.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى أربع نقاط متأخرا بفارق خمس نقاط عن أستراليا متصدرة المجموعة التاسعة، ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث بنقطتين فيما تجمد رصيد بنغلاديش عند نقطة واحدة في المركز الأخير.