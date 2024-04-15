أمير عبد الحميد لـ"إرم نيوز": تعرضت لمؤامرة لإبعادي عن الأهلي

كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي المصري السابق، عن تعرضه لمؤامرة لإبعاده عن الفريق الأحمر.

وقال أمير عبد الحميد في حوار مع "إرم نيوز" : "كان فيه عدم خبرة مع حسام البدري، مدرب الفريق الأسبق، في وقت توليه مسؤولية الفريق الأول وهو لم يكن لديه الخبرات في التعامل مع اللاعبين الكبار لتدرجه في تدريب الناشئين، ثم حدث سوء تفاهم بيننا، هو كان فيه سيناريوهات بيعملها مع نفسه ولا تحدث بالتالي تجعله في حالة تركيز شديد ومع أي حركة مني يحدث أكشن غير مفهوم".

وأضاف: "هناك موقف تحدثت فيه مع البدري وقال لي أنت من سيقف بجانبي وتدعمني ونصحته بالابتعاد عن الإعلام وصخب الجمهور، وأن الضغوطات بالتأكيد ستكون موجودة، وبالفعل تألقت في عدة مباريات تحت قيادته، ثم حدثت لي إصابة وقالوا بعدها أني أتهرب من المباريات، ثم حدثت أمور أخرى تخص بعض الناس في الجهاز الفني كانوا يريدون إبعادي من أجل منح الفرصة لأحمد عادل في وقتها، وكان هناك شخص ينقل كلام سيئ عني ومؤمرات تحاك ضدي".