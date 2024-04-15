أمير عبد الحميد لـ"إرم نيوز": تعرضت لمؤامرة لإبعادي عن الأهلي
كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي المصري السابق، عن تعرضه لمؤامرة لإبعاده عن الفريق الأحمر.
وقال أمير عبد الحميد في حوار مع "إرم نيوز" : "كان فيه عدم خبرة مع حسام البدري، مدرب الفريق الأسبق، في وقت توليه مسؤولية الفريق الأول وهو لم يكن لديه الخبرات في التعامل مع اللاعبين الكبار لتدرجه في تدريب الناشئين، ثم حدث سوء تفاهم بيننا، هو كان فيه سيناريوهات بيعملها مع نفسه ولا تحدث بالتالي تجعله في حالة تركيز شديد ومع أي حركة مني يحدث أكشن غير مفهوم".
وأضاف: "هناك موقف تحدثت فيه مع البدري وقال لي أنت من سيقف بجانبي وتدعمني ونصحته بالابتعاد عن الإعلام وصخب الجمهور، وأن الضغوطات بالتأكيد ستكون موجودة، وبالفعل تألقت في عدة مباريات تحت قيادته، ثم حدثت لي إصابة وقالوا بعدها أني أتهرب من المباريات، ثم حدثت أمور أخرى تخص بعض الناس في الجهاز الفني كانوا يريدون إبعادي من أجل منح الفرصة لأحمد عادل في وقتها، وكان هناك شخص ينقل كلام سيئ عني ومؤمرات تحاك ضدي".
الجلوس احتياطي لعصام الحضري
ورفض أمير عبد الحميد المقارنة بين فترة جلوسه احتياطي في الأهلي للحضري، والفترة الحالية مع تألق مصطفى شوبير بعد إصابة الشناوي، موضحا: "المقارنة بين ظروفي ومصطفى شوبير مشابهة بنسبة 20%، مصطفى ما زال صغيرا وأخذ فرصة متاحة ورائعة وتمسك بها بهدوء في ظل إصابة محمد الشناوي، ولكن أنا ظللت 8 سنوات خليفة لعصام الحضري، أفضل حارس في أفريقيا ومنتخب مصر، وطبعا هو أسطورة، وهو أيضا جلس على الدكة احتياطي لي في بعض المباريات مثل مباريات كأس العالم للأندية وكأس مصر، ولكن مثلما أنا ظلمت هناك حراس آخرين موهوبين ظلموا في وجود الحضري؛ لأنه كان متألقا وأيضا عدم التوفيق بسبب الإصابات التي تبعد الحارس لمدة 4 أشهر مثلا".
وعن اتهام الحضري بالقيام بأعمال سحر للحراس، شدد أمير عبد الحميد: "هذه الأمور لم أراها الحقيقة وليس لي علاقة بهذه القصص، ولكن سمعت أخرين يتحدثون عنها، أنا حساباتي دائما مع ربنا ولا يوجد أفضل من تدابير ربنا بالطبع في حياتي".
وأشار: "في النهاية فيه أمور كثيرة تُعطل اللاعب مثل الإصابات أو مدرب لا يرتاح لك نفسيا، فالموضوع معاناة من أطراف كثيرة سواء مشاكل نفسية أو فنية، وهناك أمور كثيرة في الوسط الرياضي لا أحبها".
وعن الأفضل بالنسبة بين مصطفى شوبير والشناوي، أشار: "الشناوي حتى هو مصاب سيظل حارس مصر الأول، ومصطفى شوبير أيضا حارس مميز وسمع مع الناس في مباريات مهمة وحاسمة، ونقول على الحارس أنه أحد الأعمدة الرئيسية بسبب دوره في العديد من المبايات الحاسمة وبتصدياته التي تحافظ على نتائج الفريق ويقال عليه حارس ثقيل".
يذكر أن أمير عبد الحميد أعلن اعتزاله كرة القدم في يوليو 2018 وهو بعمر الـ39 عاما.
وتُوج أمير بالدورى العام 6 مرات مع الأهلي، وفاز بلقب كأس مصر 4 مرات، وحصد لقب السوبر المصري 5 مرات مع الفريق الأحمر، كما تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وفاز بلقب السوبر الأفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.