الترجي يحسم "كلاسيكو" تونس ويتصدر الدوري

في أولى مباريات مرحلة التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة اليد، حقق الترجي انتصارا سهلا على غريمه النجم الساحلي، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 6 نقاط في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة الأولى.

وحسم الفريق الأحمر والأصفر "كلاسيكو" كرة اليد بنتيجة (34 ـ 26) بعد أن انتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنتها قاعة رادس الأولمبية بتقدم الترجي 16 ـ 12.

وكان نادي باب سويقة دخل مرحلة بطولة التتويج بثلاث نقاط حوافز، قبل أن يحقق الفوز ليرفع رصيده في المجموعة الأولى إلى ست نقاط، فيما يملك النجم نقطة واحدة بعد أن دخل مرحلة التتويج من دون نقاط.

وتضم بطولة السباق نحو اللقب مجموعتين تتكون كل منهما من أربعة أندية، وتضم الأولى الترجي والنجم الساحلي وبعث بني خيار ونادي ساقية الزيت، فيما تضم الثانية النادي الأفريقي ومكارم المهدية واتحاد منزل تميم وسبورتينغ المكنين.

وتستكمل لاحقا مباريات الجولة الأولى من مرحلة الصراع على اللقب.