اعترف كودي جاكبو مهاجم أيندهوفن الهولندي بأنه كان على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية بعد إجراء محادثات مع إريك تن هاج.

وأبدى يونايتد اهتماما باللاعب الدولي الهولندي طوال الصيف الماضي بهدف إحضاره إلى أولد ترافورد، لكن في النهاية، قرر عدم اتخاذ خطوة نحو التعاقد معه، وبدلا من ذلك ركز جهوده على ضم أنطوني من أياكس أمستردام.

وحاول ليدز يونايتد وساوثامبتون أيضا التعاقد مع اللاعب الشاب في الصيف لكنهما فشلا في إقناعه بالانتقال إلى أي من الناديين.

في حديثه لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية أكد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما الآن أنه تحدث مع تين هاغ، وعلى الرغم من أنه تلقى عروضا من أندية أخرى، إلا أنه فضل البقاء في إيندهوفن.

وقال: "كنت على وشك الرحيل، لقد تحدثت مع إريك تين هاغ عدة مرات في مانشستر يونايتد. في النهاية لم يتم تنفيذ الصفقة، وكان ذلك انتكاسة بالنسبة لي ولتطوري؛ لأن مانشستر يونايتد هو أحد أكبر الأندية في العالم، ولكن أيضا لأيندهوفن؛ بسبب انتقال لاعب إلى مانشستر يونايتد. هذا شيء جيد للنادي".

وأضاف: "انتهى الأمر قبل حوالي أسبوع من نهاية فترة الانتقالات، وفي ذلك الأسبوع كان علي أن أقرر ما إذا كنت سأذهب إلى ليدز أو ساوثامبتون. في النهاية بقيت، لكنها كانت فترة عصيبة".

من هو جاكبو؟

لم يكن اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة في البطولات المحلية الأوروبية الكبرى هذا الموسم الفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيما، أو الفائز السابق ليونيل ميسي أو روبرت ليفاندوفسكي، الذي يملك 17 هدفا ومساعدة، أو نيمار الذي لديه 21، وليس حتى إرلينغ هالاند، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 23. اللاعب الأكثر إنتاجا هذا الموسم هو كودي جاكبو، أحدث لاعب هولندي في أيندهوفن.