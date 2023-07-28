بيان من الأهلي طرابلس بعد انسحاب مدربه من مؤتمر مباراة الهلال
أصدر نادي الأهلي طرابلس الليبي بيانًا بعد تصرف مدربه طارق جراية مدرب الفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الهلال السعودي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".
وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس طارق جراية توترا حين عبر المدرب عن غضبه بسبب ما قال إنّه قلة الاحترام التي يعامَل بها فريقه.
قال جراية في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الهلال أمس الخميس: "الاتحاد العربي سمح للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح اليوم، رغم أنه رفض طلبنا.. سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر الصحفي".
وخرج جراية من المؤتمر الصحفي دون أن يتلقى أي أسئلة.
وعطفًا على هذا التصرف أكد نادي الأهلي طرابلس أن "الأخوة في المملكة العربية السعودية هم أهل الكرم ولا يمكن أن يجري ذكرهم بغير ذلك".
وقال النادي الليبي في بيان رسمي: "إننا حين نستذكر إخوتنا في المملكة فهم أهل الكرم والضيافة والأصالة العربية ولا يمكن أن نذكرهم بغير ذلك، وإن استضافتهم لدوري الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل".
وأضاف: "أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملامًا بين الإخوة يمكن تجاوزه بعيداً عن وسائل الإعلام التي تسعى لتعكير صفو لقاء الإخوة".
وأوضح: "ومن هذا المنطلق فإن النادي الأهلي وهو في مستهل مشاركته العربية يحث الجميع عن ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي أحداثها بنهاية المباراة وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها روح الأخوة".
واختتم الأهلي طرابلس بيانه قائلا: "نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نعطي انطباعًا لكل العالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية ونشكر الرئيس والأمين العام بالاتحاد العربي لكرة القدم، وأمير أبها على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا المحفل العربي الهام وظهوره بالشكل المميز والمشرف".
وفرض أهلي طرابلس الليبي التعادل على الهلال دون أهداف في بداية مشوارهما بدور المجموعات في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في السعودية أمس الخميس.
وعجز الهلال وصيف بطل آسيا، الذي استغنى عن خدمات المهاجمين أوديون إيجالو وموسى ماريجا، عن إيجاد حلول للوصول لمرمى الأهلي في أبها.
وتساوى الفريقان مع السد القطري والوداد المغربي بالمجموعة الثانية بعد تعادلهما بنفس النتيجة في وقت سابق.