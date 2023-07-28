بيان من الأهلي طرابلس بعد انسحاب مدربه من مؤتمر مباراة الهلال

وعطفًا على هذا التصرف أكد نادي الأهلي طرابلس أن "الأخوة في المملكة العربية السعودية هم أهل الكرم ولا يمكن أن يجري ذكرهم بغير ذلك".

وقال النادي الليبي في بيان رسمي: "إننا حين نستذكر إخوتنا في المملكة فهم أهل الكرم والضيافة والأصالة العربية ولا يمكن أن نذكرهم بغير ذلك، وإن استضافتهم لدوري الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل".

وأضاف: "أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملامًا بين الإخوة يمكن تجاوزه بعيداً عن وسائل الإعلام التي تسعى لتعكير صفو لقاء الإخوة".

وأوضح: "ومن هذا المنطلق فإن النادي الأهلي وهو في مستهل مشاركته العربية يحث الجميع عن ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي أحداثها بنهاية المباراة وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها روح الأخوة".

واختتم الأهلي طرابلس بيانه قائلا: "نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نعطي انطباعًا لكل العالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية ونشكر الرئيس والأمين العام بالاتحاد العربي لكرة القدم، وأمير أبها على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا المحفل العربي الهام وظهوره بالشكل المميز والمشرف".