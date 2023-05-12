"جيسون تيندال اليائس مركز الاهتمام".. مساعد مدرب نيوكاسل يخطف الأضواء
حظي جيسون تيندال مساعد مدرب نادي نيوكاسل الإنجليزي باهتمام إضافي مؤخرًا، بعد أن لفت الانتباه خلال مباراة الفريق الماضية أمام آرسنال في الدوري الممتاز.
وعلى الرغم من الإشادة بمدرب نيوكاسل إيدي هاو لقيادته فريقه إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن مساعده جيسون تيندال لفت مؤخرًا انتباهًا أكبر.
وجذب جيسون تيندال الكثير من الاهتمام لدرجة أنه ألهم حسابًا على "تويتر" يسخر من المدرب ويتهمه بمحاولة السيطرة باستمرار على دائرة الضوء أثناء المباريات.
وشارك الحساب المسمى "جيسون تيندال اليائس ليكون مركز الاهتمام" مقاطع مختلفة انتشرت بسرعة كبيرة، بما في ذلك مقطع يظهر تيندال يدخل في مصافحة مع ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، قبل هاو.
ويوفر الحساب بشكل متكرر مقاطع وصورا لمدرب نيوكاسل المساعد، الذي يُزعم أنه يرغب في خطف الأضواء.
ورد نيوكاسل يونايتد على الحساب بطريقة مضحكة، حيث أظهر النادي دعمه للمدرب المساعد من خلال مشاركة صورة اللاعب، البالغ من العمر 45 عامًا، من إحدى المباريات الأخيرة بابتسامة كبيرة على وجهه، مع تعليق عليها برمز تعبيري عنزة.
كما تم سؤال إيدري هاو مدرب نيوكاسل عن هذا الأمر، وهل كان مساعده يبحث عن الكاميرات بأفعاله تلك، ليجيب: "كلانا نشيط للغاية على الخط، لقد شجعت جيسون على أن يكون على هذا النحو. لقد بدأنا كشريكين وأكملنا الأمر على هذا النحو".
ويحتل نيوكاسل، الذي لم يتأهل لدوري الأبطال خلال 20 عاماً، المركز الثالث ويتقدم بنقطتين على مانشستر يونايتد وثلاث نقاط على ليفربول الذي خاض مباراة أكثر.