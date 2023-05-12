"جيسون تيندال اليائس مركز الاهتمام".. مساعد مدرب نيوكاسل يخطف الأضواء

وعلى الرغم من الإشادة بمدرب نيوكاسل إيدي هاو لقيادته فريقه إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن مساعده جيسون تيندال لفت مؤخرًا انتباهًا أكبر.

وجذب جيسون تيندال الكثير من الاهتمام لدرجة أنه ألهم حسابًا على "تويتر" يسخر من المدرب ويتهمه بمحاولة السيطرة باستمرار على دائرة الضوء أثناء المباريات.

وشارك الحساب المسمى "جيسون تيندال اليائس ليكون مركز الاهتمام" مقاطع مختلفة انتشرت بسرعة كبيرة، بما في ذلك مقطع يظهر تيندال يدخل في مصافحة مع ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، قبل هاو.

ويوفر الحساب بشكل متكرر مقاطع وصورا لمدرب نيوكاسل المساعد، الذي يُزعم أنه يرغب في خطف الأضواء.