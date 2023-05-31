كأس الملك سلمان للأندية.. الاتحاد المنستيري ينضم لمجموعة النصر والزمالك والشباب
تأهل نادي الاتحاد المنستيري الجزائري إلى دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، بعد أن جدد فوزه على المحرق البحريني بنتيجة 1-صفر في مباراة إياب الدور الثاني من البطولة العربية.
وخلال المباراة التي أقيمت على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، بالعاصمة القطرية الدوحة، فاز الاتحاد المنستيري على المحرق البحريني بهدف نظيف.
وأحرز يوسف عومارو هدف الاتحاد المنستيري الوحيد في الدقيقة 74 من عمر المباراة.
وكرر الاتحاد المنستيري تفوقه بعد فوزه بثنائية نظيفة على المحرق في مباراة الذهاب، ليتأهل إلى المجموعة الثالثة بدور المجموعات، بمجموع المباراتين 3/0.
وتحتضن المملكة العربية السعودية مباريات دور المجموعات خلال شهر يوليو القادم.
وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان كلًا من الزمالك، الشباب والنصر السعوديين، إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي.
والمتأهلان من تلك المجموعة سيلعبان في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيريهما من المجموعة الرابعة التي تضم حتى الآن الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، والوحدة الإماراتي.