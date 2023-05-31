كأس الملك سلمان للأندية.. الاتحاد المنستيري ينضم لمجموعة النصر والزمالك والشباب

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، بالعاصمة القطرية الدوحة، فاز الاتحاد المنستيري على المحرق البحريني بهدف نظيف.

وأحرز يوسف عومارو هدف الاتحاد المنستيري الوحيد في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وكرر الاتحاد المنستيري تفوقه بعد فوزه بثنائية نظيفة على المحرق في مباراة الذهاب، ليتأهل إلى المجموعة الثالثة بدور المجموعات، بمجموع المباراتين 3/0.