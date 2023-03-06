ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يسقط أمام الفتح (فيديو)
من المقرر أن يلتقي الهلال مع الفتح مجددا يوم 14 مارس في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
سقط نادي الهلال 1/2 أمام منافسه الفتح، في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.
ووقع كريستيان تيلو الهدف الأول للفتح في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مراد باتنا.
وعزز خالد عيسى الغنام تقدم الفتح في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع.
ووقع صالح الشهري هدف التقليص للهلال في الدقيقة 90+4 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة ميشيل دي أوليفيرا.
وجمدت الخسارة رصيد الهلال عند 33 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس، ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 19 مباراة.
في حين رفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع الفتح مجددا يوم 14 مارس في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن قبل ذلك سيلعب الهلال مع التعاون في الدوري السعودي.