ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يسقط أمام الفتح (فيديو)

ووقع صالح الشهري هدف التقليص للهلال في الدقيقة 90+4 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة ميشيل دي أوليفيرا.

وجمدت الخسارة رصيد الهلال عند 33 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس، ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 19 مباراة.

في حين رفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع الفتح مجددا يوم 14 مارس في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن قبل ذلك سيلعب الهلال مع التعاون في الدوري السعودي.