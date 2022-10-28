الشيخ سلطان بن محمد القاسمي للاعبي الشارقة: لا أحب "التمثيل" وادعاء الإصابة في المباريات (فيديو)
أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ضرورة اهتمام الأندية الرياضية بغرس وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى اللاعبين، والحرص على التنافس الشريف عبر التسامح بين اللاعبين والبعد عن الأنانية.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان، للفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم، المتوج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2021-2022.
وشدد حاكم الشارقة في حديثه مع اللاعبين على أن أسوأ ما قد يراه المشاهد هو "التمثيل" وادعاء الإصابة في المباريات.
وشدد على أنه يجب السعي إلى التصافح والروح الرياضية، مشيراً إلى أن الأهم في كرة القدم الأخلاق أكثر من الفوز نفسه، داعياً إلى مواصلة الجهود الكبيرة لتطوير الرياضة في كافة المجالات.
وطالب حاكم الشارقة من حكام المباريات عدم تهديد اللاعب قائلا: "بإمكان الحكم إنذاره ببطاقة أو طرده ولا يجب على اللاعب الوقوف في وجهه".
ولفت إلى ضرورة ارتقاء الحكام في الدولة بمستوياتهم وتطويرها والتقليل من توقفات المباراة، ومراعاة جهود الأندية في الإعداد وتقديم مباريات جيدة، والحرص على التطوير الذاتي والمستمر مما يرفع من مستويات الحكام بصورة احترافية عالمية.
وأشار حاكم الشارقة إلى ضرورة التنسيق في مواعيد إقامة المباريات والتحضيرات للمنافسات الخارجية، سواء للأندية أو المنتخب الوطني، حتى تتم متابعة المباريات بصورة جيدة، والاستعداد الجيد من اللاعبين، والتفرغ لها لأنها تلعب باسم الوطن، وبما يحقق الاهتمام الكامل لها والمردود الطيّب المراد والمنتظر، مشيراً أن الفوز هو فرحة للوطن ومن كل الفرق، داعياً سموه إلى ضبط توقيت المباريات بحيث لا تتداخل بين البطولات المختلفة واستعدادات الأندية وأجواء التنافس والمتابعة الجماهيرية لكل بطولة.
وتمنى حاكم الشارقة في ختام حديثه التوفيق والنجاح والتقدم لأندية الشارقة وفرقها في كرة القدم، وكافة الألعاب، ومواصلة جهودها في التطور والارتقاء بجهود الرياضة في الإمارة، وتحقيق البطولات في المنافسات المقبلة.
وكان فريق نادي الشارقة الأول لكرة القدم قد حقق لقب كأس رئيس الدولة بعد فوزه بنتيجة 1/0 على نادي الوحدة في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد يوم الجمعة الماضي.