الشيخ سلطان بن محمد القاسمي للاعبي الشارقة: لا أحب "التمثيل" وادعاء الإصابة في المباريات (فيديو)

أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ضرورة اهتمام الأندية الرياضية بغرس وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى اللاعبين، والحرص على التنافس الشريف عبر التسامح بين اللاعبين والبعد عن الأنانية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان، للفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم، المتوج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2021-2022.

وشدد حاكم الشارقة في حديثه مع اللاعبين على أن أسوأ ما قد يراه المشاهد هو "التمثيل" وادعاء الإصابة في المباريات.

وشدد على أنه يجب السعي إلى التصافح والروح الرياضية، مشيراً إلى أن الأهم في كرة القدم الأخلاق أكثر من الفوز نفسه، داعياً إلى مواصلة الجهود الكبيرة لتطوير الرياضة في كافة المجالات.

وطالب حاكم الشارقة من حكام المباريات عدم تهديد اللاعب قائلا: "بإمكان الحكم إنذاره ببطاقة أو طرده ولا يجب على اللاعب الوقوف في وجهه".

ولفت إلى ضرورة ارتقاء الحكام في الدولة بمستوياتهم وتطويرها والتقليل من توقفات المباراة، ومراعاة جهود الأندية في الإعداد وتقديم مباريات جيدة، والحرص على التطوير الذاتي والمستمر مما يرفع من مستويات الحكام بصورة احترافية عالمية.