رسميًا: الاتفاق السعودي يضم ديماري جراي جناح إيفرتون الإنجليزي
أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، عن ضم الجاميكي ديماري جراي جناح إيفرتون الإنجليزي بشكل رسمي.
ونشر نادي الاتفاق فيديو أعلن من خلاله تعاقده رسميًا مع ديماري جراي، تحت عنوان (𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑).
ووقع اللاعب الجامايكي على عقد لمدة 4 سنوات مع الاتفاق، الذي يدربه ستيفن جيرارد، ليدعم هجوم الفريق خلال هذا الموسم.
وأصبح الجاميكي ديماري جراي (27 عامًا) ثالث صفقة بارزة لفريق المدرب ستيفن جيرارد هذا الصيف بعد التعاقد مع لاعبي الوسط جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم ثنائي ليفربول السابق.
وانضم جراي إلى إيفرتون في 2021 بعد أن قضى ستة مواسم في ليستر سيتي، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بلقب تاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز في 2015-2016 كما لعب لباير ليفركوزن الألماني.
وفي إيفرتون سجل تسعة أهداف في 67 مباراة بالدوري. ومثل منتخب إنجلترا على مستوى الناشئين لكنه اختار اللعب لمنتخب جاميكا الأول.
ويحتل الاتفاق المركز الخامس في الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة بعد خمس جولات.