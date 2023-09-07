رسميًا: الاتفاق السعودي يضم ديماري جراي جناح إيفرتون الإنجليزي

ونشر نادي الاتفاق فيديو أعلن من خلاله تعاقده رسميًا مع ديماري جراي، تحت عنوان (𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑).

ووقع اللاعب الجامايكي على عقد لمدة 4 سنوات مع الاتفاق، الذي يدربه ستيفن جيرارد، ليدعم هجوم الفريق خلال هذا الموسم.

وأصبح الجاميكي ديماري جراي (27 عامًا) ثالث صفقة بارزة لفريق المدرب ستيفن جيرارد هذا الصيف بعد التعاقد مع لاعبي الوسط جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم ثنائي ليفربول السابق.