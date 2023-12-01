جماهير "العالمي" تستقبل حافلة فريقها بالشماريخ قبل مباراة النصر والهلال (فيديو)

ويستضيف نادي الهلال منافسه النصر، اليوم الجمعة، في ديربي الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وعلى غرار الدوري الإنجليزي، قامت جماهير النصر بإشعال الشماريخ والألعاب النارية خلال وصول الحافلة التي تقل لاعبي النصر إلى محيط ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وقامت الجماهير بترديد الأغاني والأهازيج، وطالبت لاعبيها بالفوز وحسم لقاء الديربي.