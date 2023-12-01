جماهير "العالمي" تستقبل حافلة فريقها بالشماريخ قبل مباراة النصر والهلال (فيديو)
استقبلت جماهير نادي النصر السعودي حافلة فريقها أمام ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالشماريخ، قبيل مواجهة الهلال في دوري روشن.
ويستضيف نادي الهلال منافسه النصر، اليوم الجمعة، في ديربي الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
وعلى غرار الدوري الإنجليزي، قامت جماهير النصر بإشعال الشماريخ والألعاب النارية خلال وصول الحافلة التي تقل لاعبي النصر إلى محيط ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
وقامت الجماهير بترديد الأغاني والأهازيج، وطالبت لاعبيها بالفوز وحسم لقاء الديربي.
وقبل المباراة يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفاً بـ 34 نقطة.
ويتطلع الهلال إلى توسيع الفارق مع النصر ليطير في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ويقطع شوطًا مهمًا نحو اللقب.
وعلى الجانب الآخر، يطمح النصر في إلحاق أول خسارة بالهلال هذا الموسم، وتقليص فارق النقاط بينهما إلى نقطة واحدة حال فوزه في ديربي اليوم.