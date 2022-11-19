الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السويد ضد الجزائر
يخوض المنتخب الجزائري مواجهة قوية ضد السويد في تجربة ودية دولية، اليوم السبت، تستضيفها دولة السويد.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السويد ضد الجزائر في كأس العالم:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (سويدبانك ستاديون) في مدينة مالمو بالسويد الساعة 20:30 بتوقيت الجزائر.
وتنقل المباراة عبر قناة الجزائرية السادسة بصوت المعلق بلال بناري.
ماذا يقول التاريخ؟
تقابل المنتخبان من قبل في 4 مناسبات سابقة كلها كانت في إطار المواجهات الودية.
وبدأت اللقاءات عام 1975 بفوز عريض للمنتخب السويدي على حساب الجزائر بنتيجة 4-0.
وتقابل المنتخبان أيضا عام 1976 وفاز المنتخب السويدي بثنائية دون رد، كما كرر نفس النتيجة في تجربة ودية عام 1989.
وكان اللقاء الأخير بين المنتخبين عام 1990 وانتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.
أوراق السويد
لم يتأهل المنتخب السويدي إلى كأس العالم في ضربة موجعة للكرة السويدية بعد الإخفاق في التأهل للمونديال.
ويخوض المنتخب السويدي مواجهته الودية الثانية خلال فترة التوقف الحالية في شهر نوفمبر الجاري بعد الفوز على المكسيك بنتيجة 2-1.
ويسعى المدرب ياني أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد، للاستفادة بأقصى درجة من ودية الجزائر لتجهيز بعض لاعبيه خاصة أنه يسعى لتصحيح بعض الأخطاء بعد الفشل في التأهل للمونديال.
ويعتمد المنتخب السويدي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى روبن أولسن، وأمامه الرباعي فيكتور ليندلوف وإيزاك هاين وإيميل هولم وليدويج أوجستينسون في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط غاسبر كلارسون وجيسبير كالستروم وعلى الأطراف ماركوس رودين وماتياس سفانبيرغ، مع ثنائي الهجوم أنتوني إيلانغا وميشيل إسحاق.
أفكار الجزائر
لم يحالف التوفيق أيضا المنتخب الجزائري في الصعود إلى كأس العالم 2022، ويتطلع المدرب جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء لتقديم مستويات جيدة استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.
وقال بلماضي في تصريحات للصحفيين إن مواجهة السويد ستكون مختلفة بالنسبة للجزائر لأن السويد منتخب أوروبي ومنظم وهو ما يجعل المباراة صعبة.
وتعادلت الجزائر مع مالي في تجربة ودية يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 1-1 قبل السفر للسويد.
ويعتمد بلماضي على تشكيلة تضم حارس المرمى رايس مبولحي، وأمامه رباعي خط الدفاع عيسى ماندي ومحمد أمين توجاي ويوسف عطال ورامي بنسبعيني.
ويقود خط الوسط رامز زروقي وإسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي، وفي الهجوم رياض محرز وسعيد بلرحمة وإسلام سليماني.
وقال نبيل نجيز، مدرب منتخب الجزائر الأسبق، لشبكة "إرم نيوز"، إن بلماضي اختار اللعب ضد منتخب لا يشارك في كأس العالم، وهو أمر يجعل المواجهة الودية أشبه بالرسمية، فالجميع سيلعب بقوة ولا يخشى شيئا.
وأضاف: "المنتخب الجزائري عليه أن يقدم مباراة قوية ومردودا مميزا من أجل إقناع جماهيره بعد التعادل مؤخرا مع مالي".
وأشار إلى أن بلماضي سيلجأ لبعض التغييرات في التشكيلة لمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين خلال ودية السويد والاستعانة بعناصر أكثر خبرة.