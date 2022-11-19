الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السويد ضد الجزائر

يخوض المنتخب الجزائري مواجهة قوية ضد السويد في تجربة ودية دولية، اليوم السبت، تستضيفها دولة السويد.

وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السويد ضد الجزائر في كأس العالم: