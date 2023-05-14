فينورد بطلًا للدوري الهولندي للمرة الـ16
أحرز فينورد لقب الدوري الهولندي للمرة الأولى منذ 2017 بعد فوزه 3/0 على ضيفه غو أهيد إيغلز اليوم الأحد.
ورفع فينورد رصيده إلى 79 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على آيندهوفن ثاني الترتيب، والذي يستضيف فورتونا سيتارد في وقت لاحق من اليوم، قبل جولتين من النهاية.
ونال فينورد اللقب للمرة الـ16 في تاريخه لكنه يحتل المركز الثالث خلف أياكس أمستردام (36) وآيندهوفن (24).
وتقدم صاحب الأرض بهدفين في غضون ثلاث دقائق إذ افتتح أسامة إدريسي التسجيل في الدقيقة 15 ثم أضاف سانتياجو خيمنيز الهدف الثاني.
وعزز إيغور بايكساو من تفوق فينورد بعد تسع دقائق من الاستراحة.
وهذا اللقب الـ16 لفينورد في الدوري الهولندي، في حين إن أياكس أمستردام هو البطل التاريخي للدوري الهولندي برصيد 36 لقبا، مقابل 24 لقبا لآيندهوفن، و16 لفينورد.
وكان أياكس أمستردام قد أحرز لقب الدوري الهولندي في المواسم الثلاثة الماضية.