نجل رئيس ليبيريا يسجل لمنتخب أمريكا في كأس العالم (فيديو)
سجل تيموتي ويا نجل جورج ويا رئيس ليبيريا الحالي، الهدف الأول للولايات المتحدة أمام ويلز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022، اليوم الإثنين.
ووقع تيموتي هدفه في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش.
ويرأس جورج ويا ليبيريا منذ 2018 وسبق أن لعب مع ميلان وحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995.
كما لعب ويا الوالد لباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي ومارسيليا وموناكو والجزيرة الإماراتي.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن جورج ويا، الذي لعب لمنتخب ليبيريا، سجل 22 هدفا في 61 مباراة دولية.
وإلى جانب الولايات المتحدة وويلز تضم المجموعة الثانية إنجلترا وإيران حيث افتتح مباريات المجوعة بفوز إنجلترا 6/2 على إيران.
ويشارك منتخب ويلز للمرة الثانية في تاريخه في كأس العالم، في حين إن هذه المشاركة الـ11 للولايات المتحدة.