نجل رئيس ليبيريا يسجل لمنتخب أمريكا في كأس العالم (فيديو)

سجل تيموتي ويا نجل جورج ويا رئيس ليبيريا الحالي، الهدف الأول للولايات المتحدة أمام ويلز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022، اليوم الإثنين.

ووقع تيموتي هدفه في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش.