ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يحسم الديربي ويفوز على تورينو برباعية

منح يان كاراموه التقدم للضيوف بعد 92 ثانية عندما ترك دون رقابة من ركلة ركنية ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وأدرك يوفنتوس التعادل بعد 16 دقيقة عندما دخل فيليب كوستيتش منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية لخوان كوادرادو الذي اصطدمت تسديدته بأحد مدافعي تورينو وتتجاوز حارس تورينو فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.

وأعاد أنطونيو سنابريا تورينو للمقدمة في الدقيقة 43 قبل أن يدرك دانيلو التعادل ليوفنتوس بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ووضع جليسون بريمر يوفنتوس في المقدمة بالدقيقة 71 عندما تمكن من التحرر من رقيبه وحول بضربة رأس تمريرة عرضية من فيدريكو كييزا في الشباك.

وحسم يوفنتوس الفوز بعد عشر دقائق عندما تابع أدريان رابيو ركلة حرة في منطقة الجزاء نحو المرمى.