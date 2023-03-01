ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يحسم الديربي ويفوز على تورينو برباعية
حسم فريق يوفنتوس مباراة الديربي التي جمعته بضيفه تورينو بنتيجة 4 - 2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الوقت الذي غادر فيه كريمونيزي المركز الأخير بجدول الترتيب بفضل فوزه المثير على ضيفه روما 2 - 1.
منح يان كاراموه التقدم للضيوف بعد 92 ثانية عندما ترك دون رقابة من ركلة ركنية ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.
وأدرك يوفنتوس التعادل بعد 16 دقيقة عندما دخل فيليب كوستيتش منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية لخوان كوادرادو الذي اصطدمت تسديدته بأحد مدافعي تورينو وتتجاوز حارس تورينو فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.
وأعاد أنطونيو سنابريا تورينو للمقدمة في الدقيقة 43 قبل أن يدرك دانيلو التعادل ليوفنتوس بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
ووضع جليسون بريمر يوفنتوس في المقدمة بالدقيقة 71 عندما تمكن من التحرر من رقيبه وحول بضربة رأس تمريرة عرضية من فيدريكو كييزا في الشباك.
وحسم يوفنتوس الفوز بعد عشر دقائق عندما تابع أدريان رابيو ركلة حرة في منطقة الجزاء نحو المرمى.
ومدد فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي خصمت محكمة كرة قدم إيطالية تحقق في صفقات انتقالات النادي 15 نقطة من رصيده، سلسلة انتصاراته في الدوري إلى أربع مباريات.
الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 35 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز التاسع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: