كأس العالم.. منتخب كرواتيا يقلب الطاولة على كندا ويشعل الصراع في المجموعة السادسة (فيديو)

أشعل منتخب كرواتيا الصراع في المجموعة السادسة بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز ثمين بنتيجة 4/1 على كندا، اليوم الأحد، في المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

وتقدم ألفونسو ديفيز بكندا بعد أقل من دقيقتين بهدف من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من تاغون بوشانان.