نجم كبير يغادر مانشستر يونايتد الصيف المقبل
كشفت صحيفة "ميرور" أن البرازيلي كاسيميرو قد يغادر مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
ووفقا للصحيفة فإن العرض الأخير لمانشستر يونايتد أمام بورنموث سلط الضوء على حجم المهمة التي تواجه جيم راتكليف وفريقه في محاولة إعادة النادي إلى القمة.
وبدأ راتكليف وفريقه، بقيادة خبير ركوب الدراجات البريطاني السابق ديف برايلسفورد، في إعادة هيكلة الموظفين الذين يقودون فريق عمليات كرة القدم في يونايتد.
ورحل الرئيس التنفيذي السابق ريتشارد أرنولد، وحل محله عمر برادة الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي.
كما ذهب مدير كرة القدم جون مورتو، ومن المقرر أن يتولى دان أشورث منصبه بمجرد الاتفاق على التعويض مع نيوكاسل.
ومن المقرر أن ينضم إليه جيسون ويلكوكس كمدير فني، بمجرد التوصل إلى تسوية مالية مماثلة مع ساوثامبتون.
ومن أكبر المهام التي تواجه الفريق الجديد المسؤول عن فريق كرة القدم في مانشستر يونايتد تخليص الفريق من "الخشب الميت" الذي يستمر في تقديم عروض متواضعة كل أسبوع.
وأوضحت الصحيفة أنه من الممكن، بل وينبغي، الاستغناء عما يصل إلى 12 لاعبا الصيف المقبل، كجزء من عملية إصلاح جذرية للفريق.
وذكرت الصحيفة أن فيكتور ليندلوف وآرون وان بيساكا ورافائيل فاران وكاسيميرو وسكوت مكتوميناي وماسون ماونت وكريستيان إريكسن وأنتوني وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، بالإضافة إلى ماسون غرينوود وجادون سانشو، قد يكونون خارج مانشستر يونايتد الموسم المقبل.
وبالتأكيد، يعد تغيير نصف الفريق واستبدالهم جميعًا في فترة انتقالات واحدة أمرًا غير واقعي، لكن هذا يأتي لأنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، كما ذكرت "ميرور".
وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن ذلك ينبئ بكل شيء عن سياسة التوظيف "السيئة" التي أفسدت مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة.
وإذا تمكن مانشستر يونايتد من التخلص من ثلاثة أرباع هؤلاء اللاعبين هذا الصيف، فسيشكل ذلك فترة انتقالات ناجحة، مع جلب لاعبين آخرين لبدء عملية بناء فريق مناسب وقادر على الأداء على أساس ثابت.
وقالت "ميرور" إن خبرة كاسيميرو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، كانت حاسمة الموسم الماضي في إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا والحصول على كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وهو أول لقب للفريق في ست سنوات.
لكن كاسيميرو تراجع وأصبح عبئًا وليس رصيدًا لمانشستر يونايتد الموسم الحالي.
وإلى جانب كاسيميرو يبرز اسم فاران، المنضم أيضًا من ريال مدريد، والذي تعرض لعدة إصابات.
ويغيب فاران حاليا بسبب الإصابة، وإذا لم يلعب مرة أخرى الموسم الحالي، فسيكون متوسط مشاركاته أساسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز 19 موسمًا على مدار السنوات الثلاث التي قضاها في أولد ترافورد.
ولعب كاسيميرو 25 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي سجل فيها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.
وبشكل عام لعب كاسيميرو 76 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل فيها 12 هدفا وصنع تسعة.