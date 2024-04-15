نجم كبير يغادر مانشستر يونايتد الصيف المقبل

كشفت صحيفة "ميرور" أن البرازيلي كاسيميرو قد يغادر مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن العرض الأخير لمانشستر يونايتد أمام بورنموث سلط الضوء على حجم المهمة التي تواجه جيم راتكليف وفريقه في محاولة إعادة النادي إلى القمة.

وبدأ راتكليف وفريقه، بقيادة خبير ركوب الدراجات البريطاني السابق ديف برايلسفورد، في إعادة هيكلة الموظفين الذين يقودون فريق عمليات كرة القدم في يونايتد.

ورحل الرئيس التنفيذي السابق ريتشارد أرنولد، وحل محله عمر برادة الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي.

كما ذهب مدير كرة القدم جون مورتو، ومن المقرر أن يتولى دان أشورث منصبه بمجرد الاتفاق على التعويض مع نيوكاسل.

ومن المقرر أن ينضم إليه جيسون ويلكوكس كمدير فني، بمجرد التوصل إلى تسوية مالية مماثلة مع ساوثامبتون.

ومن أكبر المهام التي تواجه الفريق الجديد المسؤول عن فريق كرة القدم في مانشستر يونايتد تخليص الفريق من "الخشب الميت" الذي يستمر في تقديم عروض متواضعة كل أسبوع.