مباراة النصر والوحدة: رونالدو ينفعل على الطاقم التدريبي لفريقه (فيديو)
النصر يلعب ضد الوحدة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين
انفعل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، على الطاقم التدريبي لفريقه، عقب نهاية الشوط الأول أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الشوط الأول شهد تأخر النصر بهدف نظيف، مع إضاعة رونالدو أكثر من هدف محقق.
ويلعب النصر مع الوحدة اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين على ملعب مرسول بارك.
وشهد الشوط الأول تأخر النصر بهدف نظيف، مع إضاعة رونالدو أكثر من هدف محقق.
والتقطت كاميرا المباراة رونالدو وهو يخرج من ملعب مرسول بارك بعد نهاية الشوط الأول، وهو ينفعل على الطاقم التدريبي المتواجد على دكة البدلاء، في وجود مدربه.
ولم يحقق النصر الفوز في آخر مباراتين في الدوري السعودي، حيث تعادل سلبيًا مع الفيحاء قبل أن يخسر 0/2 أمام الهلال.
والمتأهل من هذه المواجهة سيلعب في النهائي مع الهلال الذي تجاوز الاتحاد 1/0.
وسبق أن حقق النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات آخرها العام 1987.