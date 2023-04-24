مباراة النصر والوحدة: رونالدو ينفعل على الطاقم التدريبي لفريقه (فيديو)

ولم يحقق النصر الفوز في آخر مباراتين في الدوري السعودي، حيث تعادل سلبيًا مع الفيحاء قبل أن يخسر 0/2 أمام الهلال.

والمتأهل من هذه المواجهة سيلعب في النهائي مع الهلال الذي تجاوز الاتحاد 1/0.

وسبق أن حقق النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات آخرها العام 1987.