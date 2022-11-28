مشجعون قطريون يرفعون صورة مسعود أوزيل ويغلقون أفواههم ردًا على لاعبي ألمانيا (فيديو وصور)

رفع عدد من المشجعين القطريين صورة مسعود أوزيل، وقام بعضهم بوضع يده على فمه، في إشارة للحركة التي قام بها لاعبو ألمانيا قبل مباراة اليابان.

وخلال مباراة ألمانيا وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، قام عدد من المشجعين القطريين بالرد على الإشارة التي قام بها لاعبو ألمانيا أمام اليابان برفع صور للاعب مسعود أوزيل نجم ألمانيا السابق.

ومسعود أوزيل هو لاعب دولي ألماني سابق يلعب حاليا لنادي فنربخشة التركي، ولكنه دخل في صدام مع مدربه، ليقترب من الرحيل إلى الدوري الإندونيسي لكرة القدم عبر بوابة بالي يونايتد.

ودخل أوزيل في صدام مع المدرب المؤقت لفناربخشة، إسماعيل كارتال، لتتوقف مسيرته مع النادي التركي الذي انضم إليه في يناير من العام الماضي عقب 8 أعوام قضاها مع أرسنال اللندني.

وخاض أوزيل أكثر من تجربة كبيرة على رأسها تجربة ريال مدريد، وآرسنال، وفي تركيا لعب أوزيل لعدة أندية مثل غلطة سراي، وفنربخشة، وباشاك شهير.