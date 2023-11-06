دوري أبطال آسيا: نادي الاتحاد يخسر أمام القوة الجوية (فيديو)

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ويتقدم بنقطتين عن القوة الجوية الثاني.

ويحتل سباهان أصفهان الإيراني المركز الثالث وحصد 4 نقاط ويتذيل أولماليك الأوزبكي جدول ترتيب المجموعة ولم يحصد أي نقطة.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع أبها والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة أولماليك في دوري أبطال آسيا.

أما القوة الجوية فيلعب مع الكرخ قبل أن يحل ضيفا على سباهان أصفهان.