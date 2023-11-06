دوري أبطال آسيا: نادي الاتحاد يخسر أمام القوة الجوية (فيديو)
خسر نادي الاتحاد السعودي 0/2 أمام مضيفه القوة الجوية العراقي، اليوم الإثنين في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
وأنهى القوة الجوية الشوط الأول متقدما 1/0 سجله علي جاسم في الدقيقة 44، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من مهند كرار.
وأضاف مهند كرار الهدف الثاني في الدقيقة 52، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من إبراهيم بايش.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد 1/0.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ويتقدم بنقطتين عن القوة الجوية الثاني.
ويحتل سباهان أصفهان الإيراني المركز الثالث وحصد 4 نقاط ويتذيل أولماليك الأوزبكي جدول ترتيب المجموعة ولم يحصد أي نقطة.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع أبها والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة أولماليك في دوري أبطال آسيا.
أما القوة الجوية فيلعب مع الكرخ قبل أن يحل ضيفا على سباهان أصفهان.