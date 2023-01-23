ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي دبي يهزم عجمان وينتزع الصدارة (فيديو)
انتزع شباب الأهلي دبي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 3/1 على عجمان، اليوم الإثنين، في الجولة الـ13 من المسابقة، ليتوج الفريق بطلا للنصف الأول من الموسم.
ولعب عجمان بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد إسماعيل بعد 25 ثانية من صافرة البداية بعد تدخل متهور على وليد عباس لاعب شباب الأهلي دبي.
ورغم ذلك كان عجمان البادئ بالتسجيل بهدف سجله فراس بالعربي في الدقيقة 38 بهدف رائع بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ومنح الحكم شباب الأهلي دبي ضربة جزاء سجل منها فيدريكو كارتابيا هدف التعادل في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.
وجاء الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي بتوقيع عبدالرحمن عبدالله لاعب عجمان برأسه بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63.
ووقع غيلهيرمي دا سيلفا غونسالفيس ثالث أهداف شباب الأهلي دبي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74.
ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 28 نقطة من 13 مباراة في الصدارة ويتقدم بنقطة وحيدة عن الشارقة الذي يملك 27 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني.
في حين جمدت الخسارة رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السادس.
الظهرة يهزم دبا الفجيرة
وفي مباراة ثانية تغلب الظفرة 2/1 على دبا الفجيرة.
وسجل إدواردو دي ناسيمينتو دا سيلفا جونيور هدفا من ضربة رأسية لدبا الفجيرة في الدقيقة 16.
لكن تياغو دي ليونكو عادل النتيجة للظفرة من ضربة رأس أيضا في الدقيقة 25 بعد كرة من جيورجي ميلانوف.
وسجل كلاوديو سانتوس هدف الفوز للظفرة في الدقيقة 74 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من جيورجي ميلانوف أيضا.
ويملك الظفرة 7 نقاط فقط من 13 مباراة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، مقابل 4 نقاط لدبا الفجيرة من 13 مباراة في المركز الرابع عشر والأخير.