ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي دبي يهزم عجمان وينتزع الصدارة (فيديو)

انتزع شباب الأهلي دبي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 3/1 على عجمان، اليوم الإثنين، في الجولة الـ13 من المسابقة، ليتوج الفريق بطلا للنصف الأول من الموسم.

ولعب عجمان بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد إسماعيل بعد 25 ثانية من صافرة البداية بعد تدخل متهور على وليد عباس لاعب شباب الأهلي دبي.

ورغم ذلك كان عجمان البادئ بالتسجيل بهدف سجله فراس بالعربي في الدقيقة 38 بهدف رائع بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.