كنت متوترا.. لاعب فيروسينوني يكشف أسرار لقائه الأول برونالدو

تحدث الأرجنتيني ماتياس سولي، جناح فريق فيروسينوني الإيطالي، عن كواليس اللقاء الأول الذي جمعه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي ويوفنتوس السابق، خلال لعب "الدون" في صفوف اليوفي سابقا.

وانضم ماتياس سولي إلى صفوف فيروسينوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف سولي في تصريحات لشبكة ESPN عن رغبته في الانضمام يوما إلى ريال مدريد الإسباني، قائلا: "حلمي هو الانضمام إلى ريال مدريد يوما ما، سيكون أمرا لا يصدق".