كنت متوترا.. لاعب فيروسينوني يكشف أسرار لقائه الأول برونالدو
تحدث الأرجنتيني ماتياس سولي، جناح فريق فيروسينوني الإيطالي، عن كواليس اللقاء الأول الذي جمعه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي ويوفنتوس السابق، خلال لعب "الدون" في صفوف اليوفي سابقا.
وانضم ماتياس سولي إلى صفوف فيروسينوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وكشف سولي في تصريحات لشبكة ESPN عن رغبته في الانضمام يوما إلى ريال مدريد الإسباني، قائلا: "حلمي هو الانضمام إلى ريال مدريد يوما ما، سيكون أمرا لا يصدق".
كما استعاد النجم الشاب ذكريات تواجده مع كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، موضحا: "لقد فوجئت بمدى جودته، أتذكر يومًا ما ذهبنا لتناول الطعام وكنت جالسًا على الطاولة، اقترب مني وأخذ طعامه وجلس بجواري، كانت هناك أماكن أخرى فارغة، لكنني كنت متوترًا للغاية لأنها كانت المرة الأولى التي التقيه فيها".
وأضاف: "بدأنا نتحدث عن كل شيء، غادر الجميع من البوفيه وبدأ هو يخبرني بكل شيء، لم أصدق ما سمعته، لأنك تعلم أن هناك شائعات عن كريستيانو أنه مغرور أو لا يمكن لأحد معرفة شخصيته، لكنه شخص رائع وعبقري، تحدث معي عن كل شيء: عن السيارات التي يملكها، وكيف كان وضعه في مدريد، لقد كان الأمر مدهشًا حقًا".
وخلال مشاركته في 28 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، مع فريق فروسينوني، ساهم الأرجنتيني ماتياس سولي في تسجيل 12 هدفا (سجل 10 وصنع 2).