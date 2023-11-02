الأهلي يفشل بهز شباك صن داونز في القاهرة ويودّع الدوري الأفريقي

وكادت أن تشهد الدقيقة السابعة هجمة خطيرة إثر تمريرة خطأ من وليامز وصلت لحسين الشحات لكنه أطلق تسديدة ارتطمت بالدفاع.

وكاد محمود عبد المنعم (كهربا) أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 24 عندما استغل سقوط الكرة من يد وليامز ليتابعها من مدى قريب لكنها ارتطمت في القائم الأيسر في غرابة شديدة وأبعدها دفاع الضيوف.

وردت العارضة تسديدة بيرسي تاو من مدى قريب عندما استقبل تمريرة عرضية على صدره، وسدد مباشرة بعد نصف ساعة من البداية، لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على المهاجم الجنوب أفريقي.

وواصل الأهلي ضغطه في الشوط الثاني، لكن لم يسفر ذلك عن شيء حتى دفع مدربه السويسري مارسيل كولر بثلاثة تغييرات مرة واحدة بإشراك أنتوني موديست، ومحمد مجدي (أفشة)، ورضا سليم، بدلاً من الشحات، وكهربا، وأليو ديانج.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر سقوط البديل المغربي سليم داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 75.

وغادر "سليم" الملعب بعد سقوطه مباشرة ليشارك بدلاً منه أحمد عبد القادر في الدقيقة 78.

وأكمل صن داونز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جونيور ميندييتا في الدقيقة 84 بعد تدخل متهور على توفيق.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة لمسة يد لمدافع صن داونز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه أشار إلى احتساب رمية إسقاط.