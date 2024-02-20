أتلتيك بلباو يقدم هدية لريال مدريد

وسجل إيريك غارسيا الهدف الثاني لجيرونا في الدقيقة 75 لكن المباراة انتهت على فوز الفريق المضيف 3/2.

وكان أتلتيك بلباو قد تعادل 1/1 مع جيرونا في الدور الأول ليحصد 4 نقاط من الفريق في مباراتين.

وجمدت الخسارة رصيد جيرونا عند 56 نقطة ويتأخر بـ6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي تعادل يوم الأحد مع رايو فالكيانو 1/1.

في حين يملك أتلتيك بلباو 49 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا.