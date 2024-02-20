أتلتيك بلباو يقدم هدية لريال مدريد
جيرونا يتأخر بـ6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.
قدم أتلتيك بلباو هدية لريال مدريد بعدما تغلب 3/2 على جيرونا في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني اليوم الإثنين.
وتقدم أتلتيك بلباو في الدقيقة الثانية بهدق سجله أليكس بيرينغور، وتعادل فيكتور تسيجانكوف لجيرونا في الدقيقة 49.
وعاد بيرينغوروسجل الهدف الثاني له ولأتلتيك بلباو في الدقيقة 56، وعزز إينياكي ويليامز تقدم أتلتيك بلباو بهدف في الدقيقة 60.
وسجل إيريك غارسيا الهدف الثاني لجيرونا في الدقيقة 75 لكن المباراة انتهت على فوز الفريق المضيف 3/2.
وكان أتلتيك بلباو قد تعادل 1/1 مع جيرونا في الدور الأول ليحصد 4 نقاط من الفريق في مباراتين.
وجمدت الخسارة رصيد جيرونا عند 56 نقطة ويتأخر بـ6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي تعادل يوم الأحد مع رايو فالكيانو 1/1.
في حين يملك أتلتيك بلباو 49 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا.