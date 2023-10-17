السعودية تخسر بثلاثية وديًا أمام مالي استعدادًا لكأس آسيا
استقبلت السعودية هدفين في الشوط الأول لتخسر 3-1 أمام مالي وديًا في البرتغال، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا المُقامة في قطر، مطلع العام المقبل.
ولا يزال الإيطالي روبرتو مانشيني يبحث عن تحقيق فوزه الأول منذ توليه قيادة السعودية، في أغسطس الماضي، حيث خسر 3 مرات، وتعادل في مباراة.
وتقدم موسى دومبيا لمالي من تسديدة قوية اصطدمت بالمدافع علي لاجامي، وتحولت إلى مرمى الحارس محمد العويس بعد 14 دقيقة من اللعب.
وتلقت السعودية ضربة بعد مغادرة القائد سلمان الفرج بسبب الإصابة في الدقيقة 38.
وحوَّل هماري تراوري النتيجة 2-صفر بعدما سدد في الزاوية البعيدة بعد انفراد بالحارس العويس قبل 3 دقائق من النهاية.
وقلّص سالم الدوسري النتيجة بتسديدة رائعة من الجانب الأيسر في الدقيقة 58.
واستغل دومبيا خطأ من محمد كنو لاعب السعودية ليتوغل في منطقة الجزاء ويمرر لزميله لاسين سينايوكو الخالي من الرقابة، ليسدد بنجاح في الشباك قبل 20 دقيقة من النهاية.
وتلعب السعودية في المجموعة السادسة في كأس آسيا مع: تايلاند، وعُمان، وقرغيزستان.