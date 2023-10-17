السعودية تخسر بثلاثية وديًا أمام مالي استعدادًا لكأس آسيا

استقبلت السعودية هدفين في الشوط الأول لتخسر 3-1 أمام مالي وديًا في البرتغال، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا المُقامة في قطر، مطلع العام المقبل.

ولا يزال الإيطالي روبرتو مانشيني يبحث عن تحقيق فوزه الأول منذ توليه قيادة السعودية، في أغسطس الماضي، حيث خسر 3 مرات، وتعادل في مباراة.

وتقدم موسى دومبيا لمالي من تسديدة قوية اصطدمت بالمدافع علي لاجامي، وتحولت إلى مرمى الحارس محمد العويس بعد 14 دقيقة من اللعب.