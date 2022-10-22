اشتباك كايو مهاجم الشارقة مع محمد الشامسي حارس الوحدة عقب نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)
اشتبك البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة مع محمد الشامسي حارس الوحدة بعد انتهاء المباراة في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات الليلة.
وسجل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير هدفا رائعا من ركلة حرة ليقود الشارقة للفوز 1-صفر على الوحدة والتتويج بلقب كأس رئيس الدولة.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال كايو لوكاس وزملائه في الملعب عقب التتويج باللقب ليبدو أنه قد اصطدم بالشامسي الذي كان في طريقه للخروج من الملعب ليشتبك اللاعبان فيما بينهما
وتطور الأمر بتدخل لاعبي الفريقين في الاشتباكات قبل أن يتدخل العقلاء من الطرفين لفض الاشتباك لتستمر احتفالات لاعبي الشارقة باللقب الكبير.
وواصل ألكاسير، مهاجم برشلونة السابق، تألقه مع ناديه الجديد ليرفع رصيده من الأهداف إلى خمسة في سبع مباريات في كافة المسابقات منذ انتقاله للشارقة قادما من فياريال.
وتوج الشارقة بكأس رئيس الإمارات للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2002-2003، حين تفوق على الوحدة أيضا ولكن بركلات الترجيح. واقترب من الرقم القياسي لشباب الأهلي الفائز عشر مرات باللقب.
أما الوحدة فعجز عن فك عقدة نهائي البطولة، التي حققها مرتين أخرهما بموسم 2016-2017، وخسر النهائي خمس مرات.
وأخيرا حقق المدير الفني الروماني كوزمين أولاريو لقب كأس رئيس الإمارات، بعدما استعصى عليه في السنوات الأخيرة مع العين وشباب الأهلي، ليحقق بذلك كل الألقاب المحلية في الإمارات.
وكان من المقرر أن يلعب النهائي في مايو آيار الماضي، لكن ارتباط منتخب الإمارات بمواجهة أستراليا في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، تسبب في تأجيل المواجهة.