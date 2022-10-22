اشتباك كايو مهاجم الشارقة مع محمد الشامسي حارس الوحدة عقب نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

وواصل ألكاسير، مهاجم برشلونة السابق، تألقه مع ناديه الجديد ليرفع رصيده من الأهداف إلى خمسة في سبع مباريات في كافة المسابقات منذ انتقاله للشارقة قادما من فياريال.

وتوج الشارقة بكأس رئيس الإمارات للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2002-2003، حين تفوق على الوحدة أيضا ولكن بركلات الترجيح. واقترب من الرقم القياسي لشباب الأهلي الفائز عشر مرات باللقب.

أما الوحدة فعجز عن فك عقدة نهائي البطولة، التي حققها مرتين أخرهما بموسم 2016-2017، وخسر النهائي خمس مرات.

وأخيرا حقق المدير الفني الروماني كوزمين أولاريو لقب كأس رئيس الإمارات، بعدما استعصى عليه في السنوات الأخيرة مع العين وشباب الأهلي، ليحقق بذلك كل الألقاب المحلية في الإمارات.

وكان من المقرر أن يلعب النهائي في مايو آيار الماضي، لكن ارتباط منتخب الإمارات بمواجهة أستراليا في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، تسبب في تأجيل المواجهة.