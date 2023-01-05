تأجيل مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي
تم تأجيل المباراة لتقام غدا الجمعة.
قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا، تأجيل مباراة النصر مع الطائي في الجولة الـ12 من الدوري المحلي، بسبب الأمطار.
وكتب نادي النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة النصر والطائي لتقام المباراة غدًا الجمعة".
وكان من المقرر أن تقام المباراة في وقت لاحق من اليوم الخميس.
ويملك النصر 26 نقطة من 11 مباراة ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الشباب الذي لعب مباراة أقل.
وحقق النصر الفوز 8 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة في 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.
وبعد مواجهة الطائي سيلعب النصر مع الشباب والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي في أول نسخة من النظام الجديد للبطولة.