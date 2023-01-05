تأجيل مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا، تأجيل مباراة النصر مع الطائي في الجولة الـ12 من الدوري المحلي، بسبب الأمطار.

وكتب نادي النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة النصر والطائي لتقام المباراة غدًا الجمعة".

وكان من المقرر أن تقام المباراة في وقت لاحق من اليوم الخميس.